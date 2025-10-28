x

El excandidato a la Alcaldía de Medellín que quedó debiendo plata

Proveedores y trabajadores del exconcejal y excandidato a la Alcaldía Jaime Mejía denuncian que llevan dos años esperando a que les paguen por la campaña.

  • Mejía desapareció de la opinión pública después de las elecciones del 2023 cuando apenas obtuvo 1.215 votos y quedó en el último lugar. FOTO: Juan Antonio Sánchez y redes sociales
Álvaro Guerrero Arango
Metro

hace 7 minutos
Aunque pocos recuerden hoy el nombre de Jaime Mejía Alvarán, él fue uno de los 14 candidatos a la Alcaldía de Medellín en 2023, cuando quedó elegido Federico Gutiérrez. Mejía, quien inscribió su candidatura por firmas (según dijo en su momento, recogió 148.000), fue el que menos votos sacó: apenas 1.215, el 0,12% del total.

Después de esa derrota, Mejía desapareció del debate político y buena parte de la opinión pública se olvidó de él. Sin embargo, los trabajadores y proveedores de la campaña no lo han dejado de pensar en estos dos años, pues les quedó debiendo plata por su trabajo y esta es la hora que no les ha pagado.

Los dueños de una compañía dedicada al marketing político le escriben mensajes casi que todos los meses pidiendo un plan de pagos o algún pago por su trabajo, y las respuestas, que al principio eran conciliadoras, luego fueron evasivas y desde hace un tiempo desaparecieron.

Aseguran que Mejía los buscó en agosto del 2023 para que le diseñaran la estrategia digital de su campaña, para contratar influenciadores y creadores de contenido que lo pusieran a sonar y que, a pesar de que le recomendaron buscar una alianza con el entonces candidato Federico Gutiérrez, él les insistía en que tenía cómo ganar.

Al final, la inversión en esa estrategia digital, donde propuso cosas inverosímiles como construir la planta de energía solar más grande del continente, el centro de conciertos más grande del país, crear un millón de nuevos empleos y convertir a Medellín en la capital de Colombia, costó cerca de $30 millones que todavía no ha pagado.

Cuando les contestaba los mensajes, Mejía les decía que su intención era pagar las deudas pero que “los tiempos en lo público son muy lentos” y que estaba “esperando que comiencen los procesos de contratación con las entidades para comenzar a tener los recursos”. Es decir, esperaba engancharse de nuevo en el sector público para cumplir con las obligaciones que había adquirido en campaña. Además, han intentado emprender acciones conciliatorias pero aseguran que Mejía nunca llega a las citas

Esa denuncia se conoció hace dos semanas a través de redes sociales y a partir de esta se han sumado más quejas de fotógrafos, comunicadores y otras personas que participaron en la fallida campaña de Mejía, cuya una de sus banderas era la lucha contra la corrupción.

La carrera de Mejía

A pesar de su mal resultado en las elecciones, Mejía no era un novato en la política. Había sido concejal de Medellín entre 2016 y 2019 por el Centro Democrático, en donde aterrizó después de militar en el Partido Conservador de la mano de figuras políticas importantes como el exministro Fabio Valencia y los ahora senadores Carlos Andrés Trujillo y Nicolás Echeverry Alvarán, de quien es primo.

Era concejal y precandidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín para el 2019, pero perdió contra Alfredo Ramos al interior del partido y renunció al Concejo para irse, nombrado por el expresidente Iván Duque, a la Embajada de Colombia en el Reino Unido, de donde volvió para aspirar, esta vez por firmas, a la Alcaldía.

Mientras vivía en Londres con su esposa, ella trabajó en el equipo del concejal uribista Sebastián López Valencia (sobrino de Fabio Valencia) y actual presidente del Concejo Distrital.

El concejal López asegura que ella era su asesora jurídica y que, por la contingencia de la pandemia, podía trabajar por internet. Respecto a las deudas de Mejía, dice que perdió contacto con él cuando se fue a Londres, pero que cuando eran compañeros de trabajo nunca notó ninguna irregularidad con él.

De acuerdo con la información reportada en el portal Cuentas Claras, Mejía invirtió $164 millones en su campaña a la Alcaldía, de los cuales $19 millones fueron recursos propios, y $145 millones, donaciones de particulares. La mayor parte de esas donaciones particulares vinieron de una empresa de publicidad llamada Hercas Publicidad Exterior que, según el registro de la plataforma, donó $116 millones.

En cuanto a los gastos de campaña, $128 millones se destinaron para propaganda electoral. Allí aparecen gastos en medios como Teleantioquia, Caracol Radio y Cosmovisión. Sin embargo, el grueso del rubro, $116 millones, fueron para Hercas Publicidad exterior. Con ellos fue que Mejía hizo la estrategia más llamativa de su campaña: una valla con dos ratas con las caras del entonces alcalde Daniel Quintero y su candidato, Juan Carlos Upegui.

Según la empresa de marketing político, desde la campaña de Mejía nunca quisieron firmar el contrato y, además, les pedían no hacer facturas o hacerlas sin IVA. EL COLOMBIANO tuvo acceso a audios que dan cuenta de estas solicitudes.

Intentamos contactarnos con Mejía Alvarán y con el gerente de su campaña en 2023 para conocer sus explicaciones y respuestas sobre este caso, pero no tuvimos respuesta. Estas páginas quedan abiertas para registrar sus explicaciones.

