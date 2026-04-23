Exceso de filtros en fotos dificultó hallazgo de mujer desaparecida

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La empresa colombiana fue notificada de la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en medio del pleito que mantiene con su homónima, Frisby España.
Tras cerramientos en los espacios aledaños al Atanasio Girardot por la serie de conciertos este mes –grupo Firme y Ryan Castro–, los venteros pidieron trabajar sin interrupción. Ryan Castro y su equipo se pronunciaron para buscar una solución.
La fiscalía judicializó una pareja tras ser señalada de captar a una adolescente de 17 años para explotarla sexualmente a través de plataformas virtuales.
El Dragão fue testigo de un Luis Suárez inédito. Lejos de su habitual celebración frente al arco, el delantero colombiano se enfundó el traje de obrero para liderar la resistencia del Sporting de Lisboa.
El espacio cuenta con un área construida de 20.400 m², distribuida en dos torres interconectadas integradas arquitectónicamente con el Palacio Municipal.