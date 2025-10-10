De la curúl a la “cana”: exconcejal de Ebéjico resultó ser cabecilla del Clan del Golfo

Un juez de la República condenó a seis años de prisión al ex concejal del municipio de Ebéjico, en el occidente antioqueño, Fabián Alberto López Caro, luego de que este admitiera ser parte del Clan del Golfo.
Según reveló la Fiscalía General de la Nación, a raíz del peso de las pruebas presentadas durante el proceso judicial, López Caro llegó a un preacuerdo en el que admitió ser uno de los coordinadores de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.
