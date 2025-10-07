Rescatan a cientos de excursionistas en el Everest tras feroz tormenta que los sorprendió en la mejor época para escalar

Una tormenta de nieve fuera de temporada sorprendió a cientos de excursionistas en la vertiente china del monte Everest, donde más de 350 personas fueron rescatadas en las últimas horas, informaron medios locales citados por la BBC. Al menos un senderista murió por hipotermia y más de 200 permanecen atrapados en campamentos de gran altitud, mientras continúan las operaciones de búsqueda. Conozca: Qué es el “cinturón Alpino-himalayo”, la franja sísmica que explica los fuertes terremotos en Afganistán Las nevadas comenzaron el viernes por la noche, justo cuando miles de turistas llegaban a la región del Tíbet por la Semana Dorada, una de las temporadas más concurridas del año para el turismo local. En esta época, el clima suele ser despejado y estable, lo que hace aún más inusual la magnitud de la tormenta.

Las autoridades locales desplegaron cientos de socorristas y drones para abrir paso entre la nieve que cubre los caminos de montaña a más de 4.900 metros de altura. Unas 350 personas lograron llegar al poblado de Qudang, pero aún se desconoce la cifra exacta de excursionistas desaparecidos.

Testimonios recogidos por la BBC narran escenas de angustia. El fotógrafo Dong Shuchang, uno de los rescatados, contó que “la nevada fue tan intensa que apenas podía dormir”. Su grupo, de 20 personas, tuvo que retroceder a los 4.600 metros de altitud cuando varios comenzaron a mostrar signos de hipotermia. “He estado en el Himalaya más de diez veces, pero nunca había visto un clima como este”, aseguró.

El fotógrafo Dong Shuchang relató a la BBC que la tormenta en el Everest fue “la peor” que ha visto en más de diez expediciones. FOTO: Getty Images vía AFP.

Otro excursionista relató que su tienda de campaña estuvo a punto de colapsar bajo el peso de la nieve. “Cada 10 minutos teníamos que sacudirla para que no se derrumbara”, dijo Eric Wen a la agencia Reuters. Lea también: Día Mundial de los Glaciares: por qué es crucial su conservación y cómo se conmemora en Medellín El temporal también golpeó otras regiones del Himalaya. En la provincia china de Qinghai, un excursionista murió por hipotermia, mientras que en Nepal las lluvias torrenciales e inundaciones han dejado al menos 47 muertos. Los expertos advierten que los fenómenos extremos en el Himalaya son cada vez más frecuentes y podrían estar vinculados al cambio climático.