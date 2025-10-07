Rescatan a cientos de excursionistas en el Everest tras feroz tormenta que los sorprendió en la mejor época para escalar

Una tormenta de nieve fuera de temporada sorprendió a cientos de excursionistas en la vertiente china del monte Everest, donde más de 350 personas fueron rescatadas en las últimas horas, informaron medios locales citados por la BBC. Al menos un senderista murió por hipotermia y más de 200 permanecen atrapados en campamentos de gran altitud, mientras continúan las operaciones de búsqueda.
Las nevadas comenzaron el viernes por la noche, justo cuando miles de turistas llegaban a la región del Tíbet por la Semana Dorada, una de las temporadas más concurridas del año para el turismo local. En esta época, el clima suele ser despejado y estable, lo que hace aún más inusual la magnitud de la tormenta.