Expresidente de Hocol denuncia amenazas de Andrés Idárraga y Ricardo Roa: “dijo que iba a irse con toda”

El caso que tiene en la mira al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por un proceso relacionado con un presunto tráfico de influencias suma un nuevo capítulo. Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y uno de los testigos de la Fiscalía en esta investigación, presentó una nueva denuncia en la que asegura haber sido víctima de amenazas. En contexto: Aplazan la audiencia de acusación contra Ricardo Roa por caso del apartamento de lujo, ¿en qué va el proceso? Según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo, Rojas señala en su denuncia al exsecretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga y a Ricardo Roa como responsables de los hechos. Uno de los episodios que relata Rojas está relacionado con un mensaje que recibió de Idárraga, quien lo habría citado a una reunión urgente con Roa.

Para ese momento, Rojas se encontraba visitando un campo petrolero en el Tolima. Por lo que entonces recibió una llamada de Roa, quien lo puso en la línea con Idárraga. En esa conversación, dice la denuncia de Rojas, el exsecretario de Transparencia lo habría insultado. Idárraga le habría dicho que su pareja había recibido un mensaje anónimo en el que se afirmaba que él mantenía una relación sentimental con una mujer parte de Hocol. Según Rojas, Idárraga le dijo que había acudido a agencias de inteligencia del Estado para tratar de establecer quién había enviado el mensaje. Y entonces señaló que el mensaje lo había enviado supuestamente alguien cercano a Juan Guillermo Mancera, excoronel de la Policía cercano a Roa. “Idárraga me manifestó (...) que estaba convencido que yo había suministrado información a Mancera y que por esa razón también me consideraba responsable del envío mencionado del mensaje”, señala Rojas en su denuncia. Según el relato del expresidente de Hocol, en medio de esa conversación Idárraga habría anunciado que “iba a irse con toda” contra Mancera y contra él. Pero el señalamiento más grave de la denuncia tiene que ver con una amenaza a su vida: “Me profirió amenazas de muerte, indicándome expresamente que me iba a matar”, se lee en la denuncia. Rojas asegura que Idárraga le habría dicho que, independientemente de cuántos escoltas le asignaran, “nadie podría protegerlo”. El episodio habría ocurrido el mismo día en que, durante la madrugada, una camioneta perteneciente a su esquema de seguridad fue interceptada por hombres armados, según el relato incluido en la denuncia. Sin embargo, días después, Rojas y Roa se habrían encontrado. En esa ocasión, de acuerdo con la versión del expresidente de Hocol, Roa le manifestó que el mensaje anónimo no tenía relación con él.

La respuesta de Andrés Idárraga y de Ricardo Roa

Consultado por El Tiempo sobre los señalamientos, Andrés Idárraga negó conocer a qué hechos concretos se refiere Rojas y cuestionó sus afirmaciones. “No sé a qué se refiere el señor Rojas. Creo que está pescando en río revuelto y haciéndose el mártir para caer de pie en el actual gobierno”, respondió el exsecretario de Transparencia. Idárraga también aseguró que durante su paso por el Gobierno no tuvo acceso a información de inteligencia. Además, negó haber tenido alguna injerencia en la salida de Rojas de Hocol. Por su parte, la defensa de Ricardo Roa manifestó que desconoce las denuncias formuladas por el expresidente de Hocol. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La nueva denuncia de Rojas se conoce mientras continúa el proceso en el que su testimonio es considerado por la Fiscalía dentro de las actuaciones relacionadas con Roa y el presunto tráfico de influencias. Siga leyendo: Regasificadora del Pacífico, bajo la lupa: denuncias de tráfico de influencias rodean contrato con Ecopetrol

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