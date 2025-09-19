Tras emotiva despedida sepultaron a Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín

Luego de una emotiva ceremonia realizada en la parroquia Jesús Nazareno de Medellín, fue sepultado el niño Nairkel Aldrain Botia Manrique, quien perdió la vida luego de ser víctima de un brutal caso de violencia intrafamiliar que generó repudio en la ciudad. Los restos mortales del menor reposaron en una sala de velación del barrio Villanueva, desde donde posteriormente fueron trasladados a la parroquia Jesús Nazareno, en donde el pasado jueves 18 de septiembre se realizó una eucaristía para realizarle un último adiós. En contexto: Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín Además de familiares, vecinos y allegados, a la ceremonia asistió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con parte de su gabinete, quienes rechazaron el asesinato del menor e hicieron un llamado para que se haga justicia.

“Uno ver una familia destruida, uno ver como un niño es vilmente asesinado por su padrastro, más que como alcalde, como ciudadano, y como padre de familia, genera un gran un dolor. Uno ver un ataúd de ese tamaño por Dios”, lamentó el mandatario distrital. Gutiérrez no solo instó a la justicia a imponer la condena más severa en contra del responsable de la muerte del niño, sino que hizo un llamado a la ciudadanía para proteger a los niños. “La reflexión tiene que ser cómo cuidar a nuestros niños y niñas, esa tiene que ser una tarea de toda una sociedad. Duele mucho, duele el alma. Hemos acompañado a la familia, seguimos acompañándola. Yo aspiro que esta persona que está capturada, que ya básicamente está más que identificada, reciba la máxima pena. Pero esa pena se queda chiquita con respecto al daño que ha generado. Es un día muy duro”, agregó. Le puede interesar: Él es alias Lámpara, el hombre señalado de golpear a un niño de 4 años en Castilla, Medellín, hasta dejarlo al borde de la muerte Luego de la eucaristía, los restos del menor fueron trasladados al Cementerio Universal de Medellín, en donde finalmente fue inhumado.

Un caso que conmocionó a Medellín

El fallecimiento del niño Nairkel Aldrain Botia Manrique se produjo el pasado martes 16 de septiembre, luego de que durante varios días permaneciera en estado crítico tras ser víctima de una brutal agresión. El caso se hizo público desde el pasado sábado 13 de septiembre, fecha en la que trascendió que el menor había ingresado en estado crítico al Hospital Infantil, de donde fue trasladado al Hospital General para recibir atención más especializada. De acuerdo con los primeros reportes, el niño no solo tenía graves lesiones en su tórax, sino en su cabeza.