Tras emotiva despedida sepultaron a Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín

Luego de una emotiva ceremonia realizada en la parroquia Jesús Nazareno de Medellín, fue sepultado el niño Nairkel Aldrain Botia Manrique, quien perdió la vida luego de ser víctima de un brutal caso de violencia intrafamiliar que generó repudio en la ciudad.
Los restos mortales del menor reposaron en una sala de velación del barrio Villanueva, desde donde posteriormente fueron trasladados a la parroquia Jesús Nazareno, en donde el pasado jueves 18 de septiembre se realizó una eucaristía para realizarle un último adiós.
En contexto: Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín
Además de familiares, vecinos y allegados, a la ceremonia asistió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con parte de su gabinete, quienes rechazaron el asesinato del menor e hicieron un llamado para que se haga justicia.