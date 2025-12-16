Exesposa de Daddy Yankee presentó una nueva demanda contra el cantante por $50 millones de dólares

Sigue la disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González Castellanos, quien ahora presentó una demanda por 50 millones de dólares (más de 190 mil millones de pesos colombianos) contra el reconocido cantante de reguetón ante el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico.
La mujer acusa al artista de haber creado un plan para incumplir el acuerdo alcanzado entre ambos sobre el manejo y control de las empresas que conforman el emporio del reguetonero.
Según la demanda, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. “aprobaron y ejecutaron” en diciembre de 2024 resoluciones que declararon dividendos por 100 millones de dólares, a dividirse en partes iguales entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante.
El documento judicial sostiene que, aunque las transferencias fueron inicialmente liquidadas y acreditadas en la cuenta de González, los 50 millones de dólares que le correspondían “fueron revertidos y eliminados”.