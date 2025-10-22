Exsubsecretario del Tesoro de EE. UU. aseguró que dinero ilícito de Venezuela financió la campaña presidencial de Gustavo Petro

Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo de Estados Unidos, afirmó ante el Senado de su país que recursos ilícitos del régimen de Nicolás Maduro habrían ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Conozca: Trump señaló a Petro de ser un líder narco y ordenó frenar ayuda “El punto clave aquí es que, al observar al régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por Latinoamérica, son los venezolanos. Es dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro”, dijo Billingslea durante su intervención, en la que también mencionó el presunto envío de fondos hacia otros países como México y Brasil.

El exfuncionario sostuvo que esos recursos ilegales formaron parte de una red regional de financiación política impulsada desde Caracas para promover proyectos “socialistas” en América Latina. “Canalizaron dinero hacia México, canalizaron dinero hacia Brasil. Una vez se restaure la democracia en Venezuela, todo ese dinero de subversión que ha estado financiando campañas socialistas en la región se agotará”, aseguró.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro ha sido acusado por parte del Gobierno estadounidense de tener vínculos con el narcotráfico. FOTO: Colprensa.