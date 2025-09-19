¿Una más? Nueva escultura monumental del dios griego Apolo se exhibe en la Comuna 13

En la Comuna 13 se inauguró otra escultura gigantesca. Muy cerca del Cristo Redentor –con poncho y carriel– estará a partir de ahora la cabeza de Apolo, el dios griego de las artes y la eterna belleza, adornado con gafas oscuras, audífonos y el sombrero vueltiao más grande del mundo.
En el centro de la iniciativa está Alejandro Sierra Osorio con su empresa D3House, que también participó en la elaboración del Cristo Rendentor que se inauguró en diciembre también en la comuna, y que está liderando el proyecto de otro Cristo Redentor que se instalará en diciembre en el embalse de Guatapé. Ese será enorme, siete veces más grandes que el de Río de Janeiro, Brasil, que tiene de 38 metros de altura.