Licor adulterado: experto advierte riesgos del ‘cococho’ y da claves para detectar botellas falsas

El consumo de cococho, un licor artesanal y adulterado que circula en Barranquilla, ya dejó 11 muertos y varias personas hospitalizadas. La tragedia ha encendido las alarmas sobre el metanol, un alcohol industrial que, aunque es barato y accesible, resulta letal para el organismo. En contexto: Nueve muertos y seis hospitalizados por consumo de “cococho” en Barranquilla; esto se sabe hasta ahora “El metanol es con la ‘m de malo’”, advirtió el toxicólogo clínico y especialista en adicciones Hugo Gallego. En diálogo con Blu Radio, explicó que, a diferencia del etanol presente en los licores legales, el alcohol metílico se transforma en metabolitos que generan una acidosis metabólica severa. Esta afecta la respiración celular, puede inflamar el nervio óptico y causar desde ceguera irreversible hasta la muerte.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una borrachera común: malestar general, visión nublada, dolor de cabeza o taquicardia. Sin embargo, el experto insistió en que son señales de alarma. “Si después de un par de tragos la persona siente que algo no es normal, debe acudir de inmediato a urgencias. Hay tratamiento si se actúa a tiempo”, subrayó. Conozca: Licor adulterado acecha en Feria de las Flores: desmontaron alambiques y negocios piratas en Bello, Laureles y Manrique En Barranquilla, la bebida se comercializa en botellas plásticas sin marca a precios que van de 2.000 a 3.000 pesos. Según las autoridades, se distribuyó de manera masiva en el sector de El Boliche, donde habitantes de calle y pequeños comerciantes resultaron intoxicados. Testigos relataron escenas dramáticas: “Llegaban con espuma en la boca, doblados del dolor, en carretillas los trajeron”, relató un testigo a El Heraldo.

Las autoridades recomiendan revisar el estado de la botella y sus sellos antes de consumir licor, además de verificar el contenido a contraluz para evitar riesgos de adulteración. Imagen: Colprensa.

Las muertes comenzaron entre el 23 y el 24 de septiembre, y entre las víctimas figuran vendedores, recicladores y transeúntes del centro de la ciudad. Varias personas permanecen en cuidados intensivos, mientras los análisis de laboratorio confirman que el “cococho” contenía metanol, un alcohol de uso industrial en pinturas, combustibles y solventes.

Recomendaciones para evitar intoxicaciones con licor adulterado