Reconocido exjugador del Cali se entregó a la justicia en Paraguay tras ser acusado de narcotráfico

El paraguayo Víctor Centurión, exjugador del Deportivo Cali (Colombia), acusado de integrar una red de narcotráfico al mando del prófugo uruguayo Sebastián Marset, se entregó este viernes 20 de febrero a las autoridades de Paraguay, informó la policía. Le puede interesar: Quedó en libertad Jhon Viáfara, exjugador del Once Caldas, tras cumplir condena en EE. UU. El exportero de 39 años, que jugó en el Cali entre 2011 y 2012, debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia, reveló a periodistas la fiscal de la unidad antinarcóticos, Ingrid Cubilla.

El exjugador del Deportivo Cali, Víctor Centurión. FOTO: Policía Nacional del Paraguay

El juez especializado en el crimen organizado, Osmar Legal, ordenó el viernes la remisión de Centurión a la cárcel Tacumbú, en Asunción, tras su comparecencia la tarde de este viernes. Centurión fue declarado rebelde de la justicia el pasado miércoles por los hechos punibles de tráfico internacional, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes, que establecen penas de hasta 22 años de cárcel, según la funcionaria del Ministerio Público.

Conforme a la imputación de la Fiscalía, Centurión respondía al prófugo Dionisio Cáceres, exgerente del club Rubio-Ñú de la primera división guaraní, donde también jugó el exguardameta. Cáceres, también declarado prófugo de la justicia, es sindicado como asociado al paraguayo, hoy preso, Alexis González Zárate y al uruguayo Sebastián Marset, de 34 años, considerado como el narcotraficante más buscado de Sudamérica. Marset también fue jugador de fútbol en Paraguay y Bolivia.