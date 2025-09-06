El exministro Luis Carlos Reyes confirmó que se lanzará como candidato presidencial en 2026

El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, confirmó en entrevista con Blu Radio que será candidato presidencial en 2026. Según explicó, no existe inhabilidad legal que le impida aspirar al cargo más alto del país.
Reyes precisó que la restricción aplica únicamente para el Congreso, debido a que renunció en marzo de 2024 y las elecciones legislativas se realizarán en marzo de 2025, menos de un año después. Sin embargo, aclaró que las presidenciales serán en mayo de 2026, lo que le da vía libre para lanzarse.
“Pensaron que con inhabilitarme para Congreso me sacaban de la administración pública, pero no contaban con este apoyo para buscar la presidencia. Para ese cargo estoy completamente habilitado”, afirmó.
El exministro indicó que tomó la decisión luego de recibir múltiples solicitudes de ciudadanos que lo animaron a postularse. No descartó hacerlo a través de firmas.
Durante la entrevista también habló de su paso por la DIAN y aseguró que testificó ante la Corte Suprema en el caso de corrupción que afecta a esa entidad. “Estamos convencidos de que hay pruebas suficientes para castigar a quienes se aprovecharon de la administración pública”, dijo.