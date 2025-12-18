El camino que llevó a la cárcel a los exministros Bonilla y Velasco por saqueo a la UNGRD

Al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se les acabó “el cuarto de hora”. La inmunidad que los arropaba desde hacía más de un año no fue más y ahora sus rostros se suman al cuadro de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro presos por saquear los recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y del Invías. Contexto: Atención | A la cárcel los exministros Bonilla y Velasco por corrupción en la UNGRD, ¿qué sigue? La magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso ayer la medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó sus capturas inmediatas. “Dígame a dónde tengo que llegar, nadie tiene que venir hasta mi casa”, dijo reactivo el exministro Velasco, quien no ocultó su sorpresa ante la decisión de la magistrada. Y no era para menos. El Tribunal debía pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a casa por cárcel; para los exfuncionarios, el peor de los escenarios era terminar presos en sus propias casas, pero fue más grave: tendrán que ir a centro penitenciario. El despacho rechazó el beneficio de la detención domiciliaria al considerar que los hechos por los que son investigados son de la mayor gravedad y que los exfuncionarios, al permanecer en sus residencias, podrían fácilmente interferir en el caso. De hecho, el Tribunal advirtió que la Fiscalía incurrió en un error al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento. “Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, leyó la magistrada. Una vez se conoció la decisión judicial y pese al repertorio probatorio, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla. De acuerdo con el mandatario, su exministro habría sido engañado porque “es ingenuo”. “Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima”, escribió.

Argumentos del Tribunal

Durante más de cuatro horas, la delegada judicial leyó los argumentos para privar de la libertad a los exfuncionarios. Explicó que el análisis del despacho trascendió la situación personal de los procesados y se concentró en el impacto institucional que tendrían las conductas investigadas. “Se trata del impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas, especialmente cuando estas se producen desde posiciones de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural”, señaló.

Agregó que la afectación que se evalúa “no es individual ni circunstancial, sino sistemática en la medida en que compromete la credibilidad del Estado y la vigencia efectiva del orden”. El Tribunal también sustentó su decisión en el estado actual de la investigación, que, según la magistrada, se encuentra en una fase activa y susceptible de ampliaciones. “La medida también es urgente, habida cuenta que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, y conforme a lo enunciado por la Fiscalía y a lo que se desprende del material recaudado, es probable que se adelanten nuevas actuaciones investigativas”, se lee en la decisión. A partir de ese escenario, la magistrada concluyó que era necesario adoptar una medida de mayor intensidad. “Este contexto dinámico impone la necesidad de una medida de aseguramiento acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, sostuvo, al explicar por qué el Tribunal optó por la reclusión en establecimiento carcelario. En síntesis, el despacho subrayó que los exministros representan un peligro para la sociedad debido a su posible capacidad de rearticular la empresa criminal que habría saqueado los recursos de la Nación. Lea también: “Normalizaron prácticas corruptas”: las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal para enviar a prisión a exministros Bonilla y Velasco “La urgencia aquí no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas de direccionamiento contractual y de interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no dependen del desplazamiento internacional del imputado”. El Tribunal precisó que la decisión adoptada no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino se adelanten nuevas actuaciones investigativas”, se lee en la decisión. A partir de ese escenario, la magistrada concluyó que era necesario adoptar una medida de mayor intensidad. “Este contexto dinámico impone la necesidad de una medida de aseguramiento acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, sostuvo, al explicar por qué el Tribunal optó por la reclusión en establecimiento carcelario. En síntesis, el despacho subrayó que los exministros representan un peligro para la sociedad debido a su posible capacidad de rearticular la empresa criminal que habría saqueado los recursos de la Nación. “La urgencia aquí no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas de direccionamiento contractual y de interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no dependen del desplazamiento internacional del imputado”. El Tribunal precisó que la decisión adoptada no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino una medida preventiva. Los exministros permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. En la siguiente etapa, la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación junto con el acervo probatorio con el que buscará demostrar que, presuntamente, desviaron recursos abusando de los cargos que ocuparon.

El camino hasta la cárcel

Antes de que estallara el escándalo por corrupción en la UNGRD, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco estaban en la cima del poder político en el país. Eran los jefes de dos de las carteras más importantes del Gobierno: Hacienda y el Interior. No tenían que pedir cita para entrar a la oficina del presidente Petro; tenían poder, influencia y la bendición del jefe de Estado. Sin embargo, cuando se destapó el saqueo, sobre los exfuncionarios empezó a posarse una sombra. Varios testigos los señalaron como las cabezas del entramado ilegal que, mediante sobornos a congresistas, buscaba salvar las reformas de Petro. Pese a los señalamientos, ambos continuaron al frente de sus ministerios hasta que la presión mediática y judicial los obligó a dar un paso al costado. Meses después, ya fuera del poder, fueron llamados a responder ante la justicia. A ambos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Se declararon inocentes. Según la Fiscalía, las presuntas actividades criminales de los exministros habrían iniciado en mayo de 2023, cuando, de acuerdo con la investigación, se habría conformado una empresa criminal destinada a desviar recursos de la Nación. El Tribunal respaldó ese argumento de la Fiscalía y advirtió que dicha empresa ilegal tenía vocación para delinquir por mucho más tiempo. “El material probatorio revela una empresa delictiva con vocación de continuidad desplegada durante un periodo prolongado, desde la posesión hasta el retiro de los ministros, mayo de 2023 a febrero de 2024”, dijo la magistrada, y agregó: “Por roles definidos, objetivos claros y reiteración de conductas, lo que satisface plenamente las exigencias típicas objetivas y subjetivas del concierto para delinquir, sin que puedan pararse bajo el ropaje del principio de colaboración armónica ni de la actividad política legítima”. En relación con Ricardo Bonilla, en la audiencia se expuso que, en su condición de ministro de Hacienda, estaba al frente de la cartera responsable de la administración y manejo de los recursos públicos, lo que le otorgaba una posición estratégica desde la cual, según la investigación, podía incidir en la asignación, destinación y ejecución de esos dineros. Durante la imputación de cargos, la fiscal María Cecilia Patiño explicó que el economista habría delegado en una de sus funcionarias de confianza, María Alejandra Benavides Soto, la misión de gestionar recursos y orientar convenios hacia proyectos respaldados por legisladores, entre ellos el senador Julio Elías Chagüi Flórez. Las actuaciones atribuidas a Bonilla encajan en un patrón que, según la Fiscalía, operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024.