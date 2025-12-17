“Un acto de responsabilidad”: exministros celebran hundimiento de reforma a la salud

Un grupo de exministros y exviceministros de Salud expresó su respaldo a la Comisión Séptima del Senado, luego de que archivara la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trató del segundo proyecto de ley en ese sentido que le tumban: el primero se cayó en abril de 2024 y el segundo en diciembre de 2025. Le puede interesar: Corte Constitucional le reitera al MinSalud que incumplió orden de incremento de la UPC Los exfuncionarios aseguraron que la decisión tomada por el Senado constituye “un acto de responsabilidad institucional frente al país, los usuarios y los pacientes”, pues en un contexto marcado por una crisis profunda, la reforma del Gobierno podría afectar aún más el financiamiento y la confianza del sistema de salud. Según el grupo de exministros, el proyecto de ley no ofrecía una solución real a los problemas estructurales del sistema de salud, por el contrario, introducía riesgos adicionales como la debilitación de los mecanismos de aseguramiento y de gestión integral del riesgo de salud, sin demostrar cómo se garantizaría la continuidad y oportunidad de la atención.

También manifestaron que las reformas concentraban funciones operativas y financieras en el Estado sin que existiera evidencia de capacidad institucional suficiente para asumirlas, generando incertidumbre sobre el flujo de recursos, el pago oportuno a prestadores y el acceso efectivo a medicamentos y tecnologías en salud. “No aborda con rigor técnico los problemas de fondo, como son la insuficiencia de la UPC, la crisis de liquidez, las fallas en el flujo de recursos, la fragmentación de la atención y el creciente número de barreras para los usuarios”, indicaron los exministros a través de un comunicado. “Además, el proyecto de ley no respondía a la crisis real que hoy viven los usuarios y pacientes, caracterizada por una crítica situación de flujo de recursos debida a la desatención y a la indolencia con las cuales el Gobierno Nacional ha respondido a los múltiples llamados de diferentes agentes del sistema y del Estado para financiar con suficiencia el sistema de salud”, añadieron los exfuncionarios.

Los exministros instaron al Gobierno Nacional a dar respuesta inmediata y efectiva a la crisis actual del sistema, en especial para tratar el desabastecimiento de medicamentos, situación que ha sido denunciada por miles de pacientes quienes también exigen garantías en la continuidad de sus tratamientos. El documento fue firmado por Jaime Arias, Augusto Galán, Alejandro Gaviria, Gabriel Riveros, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz, Diana Cárdenas, Carmen Eugenia Dávila y Beatriz Londoño, entre otros. El grupo de exfuncionarios recordaron que en el último auto de la Corte Constitucional sobre el sistema de salud “no advierte ni hace un llamado, sino que ordena el cumplimiento con rigor de las órdenes que han sido desacatadas” y que también le “negó la solicitud de prórroga” al ministerio, que “prometía continuar con las evasivas al acatamiento de sus mandatos”.