x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Un acto de responsabilidad”: exministros celebran hundimiento de reforma a la salud

Los exfuncionarios mencionaron que en un auto reciente de la Corte Constitucional le ordenaron al ministerio del ramo ajustar los recursos para el sistema por ser insuficiente.

  • El segundo proyecto de reforma a la salud que presentó el Gobierno Petro se cayó en tercer debate en el Congreso. FOTO: Cortesía Ministerio de Salud
    El segundo proyecto de reforma a la salud que presentó el Gobierno Petro se cayó en tercer debate en el Congreso. FOTO: Cortesía Ministerio de Salud
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un grupo de exministros y exviceministros de Salud expresó su respaldo a la Comisión Séptima del Senado, luego de que archivara la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trató del segundo proyecto de ley en ese sentido que le tumban: el primero se cayó en abril de 2024 y el segundo en diciembre de 2025.

Le puede interesar: Corte Constitucional le reitera al MinSalud que incumplió orden de incremento de la UPC

Los exfuncionarios aseguraron que la decisión tomada por el Senado constituye “un acto de responsabilidad institucional frente al país, los usuarios y los pacientes”, pues en un contexto marcado por una crisis profunda, la reforma del Gobierno podría afectar aún más el financiamiento y la confianza del sistema de salud.

Según el grupo de exministros, el proyecto de ley no ofrecía una solución real a los problemas estructurales del sistema de salud, por el contrario, introducía riesgos adicionales como la debilitación de los mecanismos de aseguramiento y de gestión integral del riesgo de salud, sin demostrar cómo se garantizaría la continuidad y oportunidad de la atención.

También manifestaron que las reformas concentraban funciones operativas y financieras en el Estado sin que existiera evidencia de capacidad institucional suficiente para asumirlas, generando incertidumbre sobre el flujo de recursos, el pago oportuno a prestadores y el acceso efectivo a medicamentos y tecnologías en salud.

“No aborda con rigor técnico los problemas de fondo, como son la insuficiencia de la UPC, la crisis de liquidez, las fallas en el flujo de recursos, la fragmentación de la atención y el creciente número de barreras para los usuarios”, indicaron los exministros a través de un comunicado.

“Además, el proyecto de ley no respondía a la crisis real que hoy viven los usuarios y pacientes, caracterizada por una crítica situación de flujo de recursos debida a la desatención y a la indolencia con las cuales el Gobierno Nacional ha respondido a los múltiples llamados de diferentes agentes del sistema y del Estado para financiar con suficiencia el sistema de salud”, añadieron los exfuncionarios.

Los exministros instaron al Gobierno Nacional a dar respuesta inmediata y efectiva a la crisis actual del sistema, en especial para tratar el desabastecimiento de medicamentos, situación que ha sido denunciada por miles de pacientes quienes también exigen garantías en la continuidad de sus tratamientos.

El documento fue firmado por Jaime Arias, Augusto Galán, Alejandro Gaviria, Gabriel Riveros, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz, Diana Cárdenas, Carmen Eugenia Dávila y Beatriz Londoño, entre otros.

El grupo de exfuncionarios recordaron que en el último auto de la Corte Constitucional sobre el sistema de salud “no advierte ni hace un llamado, sino que ordena el cumplimiento con rigor de las órdenes que han sido desacatadas” y que también le “negó la solicitud de prórroga” al ministerio, que “prometía continuar con las evasivas al acatamiento de sus mandatos”.

Así mismo, pidió al gobierno Petro respuestas inmediatas y efectivas a la crisis del sistema y, en particular, al acceso a medicamentos por ser circunstancias que han hecho que “miles de pacientes hayan perdido los tratamientos que recibían con regularidad para controlar sus enfermedades huérfanas y de alto costo”.

“El precio en sufrimiento y vidas que han debido pagar usuarios y pacientes ha sido indigno y evidencia una crisis humanitaria a la cual se responde hoy con burla y sorna de altos funcionarios de la autoridad sanitaria nacional”, agregaron en la misiva.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida