Exministros Velasco y Bonilla serán imputados el 1 de diciembre por el caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá citó para el próximo lunes 1 de diciembre las audiencias de formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Le puede interesar: Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en caso UNGRD. Los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro están siendo investigados por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la repartija de contratos con esa entidad a congresistas a cambio de apoyos a proyectos de interés de la Casa de Nariño. La diligencia judicial se llevará a cabo de manera mixta, es decir, de manera remota (por conexión virtual) y de manera presencial para facilitar la presencia de quienes están fuera de Bogotá.

Ambos antiguos altos funcionarios serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Por la presunta comisión de esos delitos, el ente acusador pedirá que sean enviados a prisión mientras avanza el proceso en su contra. En el expediente de la UNGRD, el nombre de Velasco aparece repetidamente en testimonios, chats y registros que fueron incorporados a la investigación. Estas referencias lo ubican dentro del entramado de decisiones y gestiones que hoy están bajo la lupa de la Justicia.

Uno de esos testimonios es el del exdirector de la Unidad, Olmedo López, quien ha dicho que el exministro le ordenó cumplir un acuerdo con un grupo de congresistas liderado por Julio Elías Chagüi (Partido de la U) tras un “cónclave” celebrado el 4 de diciembre de 2023. Este pacto, según López, habría sido una solución de último momento después de que un intento previo de otorgar contratos por $30.000 millones a través del Invías fracasara. En el caso del Ricardo Bonilla, la Fiscalía sostuvo que la imputación se deriva de las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, entre otros testimonios.