Exministros Velasco y Bonilla no aceptaron cargos en audiencia por corrupción en la UNGRD

Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla se declararon inocentes durante la audiencia de imputación de cargos en el caso de corrupción que involucra millonarios contratos del Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía los señala como las “cabezas” de un entramado que, según el ente acusador, movió más de $612 mil millones en proyectos que habrían sido usados como moneda de cambio para asegurar apoyos políticos en el Congreso durante la discusión de las reformas del Gobierno.

Velasco y Bonilla rechazaron todas las acusaciones de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, entre otros delitos imputados. Ambos insistieron en que jamás participaron en gestiones ilegales para direccionar cupos indicativos ni para favorecer congresistas con contratos.

En desarrollo...