Con Venezuela bajo presión de Estados Unidos, ¿está Petro en el lado equivocado? Expertos responden

Una fuerte tensión se vive actualmente en la región luego de la postura ofensiva que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cercar aún más al régimen de Nicolás Maduro.
La llegada de buques de guerra a las costas de ese país, los ofrecimientos de recompensas por la captura de Maduro y de sus funcionarios, y las acusaciones de ser el líder del grupo criminal el Cartel de los Soles son algunas de las acciones que ha tomado el gobierno estadounidense para buscar finalmente el fin de un régimen que ya tiene más de 12 años en el poder.