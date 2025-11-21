Expertos cuestionaron si bombardear los campamentos enemigos sigue dando resultados tras operativo en Guaviare

La reciente confirmación sobre la muerte de menores de edad en operaciones militares abrió una discusión urgente en el país, que va más allá de la legalidad para centrarse en sí, la estrategia de los ataques aéreos mantiene su eficacia real.
Todo esto en medio de un conflicto que se transformó radicalmente frente a la guerra de posiciones, que se libró hace dos décadas contra las antiguas guerrillas, según un reciente análisis presentado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).