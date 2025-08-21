Atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali ya deja seis muertos y 50 heridos

Un ataque con explosivos se registró en la tarde de este 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca). Videos difundidos por la ciudadanía dan cuenta de personas heridas por cuenta de la explosión.
El ataque terrorista dejó seis personas muertas y 50 heridos, según el balance entregado por la alcaldía de Cali.
“Por favor, necesitamos ambulancias, por favor. Acaba de ocurrir un atentado en la base aérea. Por favor. Marquen, marquen para que nos acudan porque solo hay dos ambulancias”, se le escucha a un hombre que parece ser funcionario de la alcaldía de Cali.
Imágenes compartidas con esta redacción dan cuenta de la gravedad de los hechos. Al menos tres motociclistas estaban tendidos y gravemente heridos. Al rededor, se observaba lo que parece un camión incinerado y varios locales comerciales destruidos.