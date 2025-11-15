Lo que se sabe de la explosión que dejó dos muertos y un lesionado en bocamina de Landázuri, Santander

Dos personas fallecidas y otra más lesionada es el balance preliminar que dejó una explosión registrada este viernes 14 de noviembre al interior de una mina de carbón ubicada en la vereda Vizcaínos, en el municipio de Landázuri, Santander.

Campesinos de la zona fueron los primeros en alertar sobre la gravedad de la situación, lo que activó el despliegue de personal especializado hacia la vereda, ubicada entre los municipios de Cimitarra y Landázuri.

En contexto: Tragedia en Santander: tres muertos y varios heridos dejó fuerte explosión en mina de carbón en Landázuri

Las primeras informaciones en el lugar de los hechos confirmaron la existencia de víctimas. Pedro Conde, responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, entregó un primer reporte a los medios.

“Se registró esta emergencia en la vereda Vizcaínos, entre Cimitarra y Landázuri. En el momento se encuentran allá los bomberos, personal del hospital y el Ejército. Preliminarmente, informan el saldo de dos fallecidos y un lesionado”, aseguró Conde a Blu Radio.