Videos | Impresionante explosión de camión de gas deja 3 muertos y 67 heridos en Ciudad de México

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México, México, dejó este miércoles tres muertos y 67 heridos, varios de ellos de gravedad, informaron las autoridades.
El vehículo estalló tras volcarse en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó un saldo inicial de 57 heridos, 19 de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado. La alcaldesa, Clara Brugada, entregó los balances desde el lugar del siniestro.
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, había asegurado que no había ningún fallecido e indicó que los heridos recibían atención en hospitales públicos de la zona.
Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.