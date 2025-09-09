x

Explosión de granada en vivienda del oriente de Cali dejó dos personas heridas: esto sucedió

En la residencia en la que se produjo el ataque en la capital vallecaucana se celebraba un cumpleaños.

  La Policía Metropolitana de Cali confirmó que dos hombres lanzaron un artefacto explosivo tipo granada a una vivienda en Cali. Imagen de referencia. FOTO: Andrés Felipe Osorio
El Colombiano
hace 42 minutos
Una fuerte explosión se registró en Cali luego de que un artefacto explosivo, tipo granada, fuera detonado frente a una vivienda. El hecho dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali.

La detonación se registró en la noche del lunes 8 de septiembre en la carrera 41AG con calle 43B5, frente al Colegio Cristo Maestro en el barrio Unión de Vivienda Popular, un sector residencial donde se desarrollaba una celebración de cumpleaños.

Las autoridades aseguraron que dos hombres pasaron frente a la casa y lanzaron el artefacto, que explotó en cuestión de segundos. La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el ataque causó lesiones a dos ciudadanos dentro de la vivienda.

La emergencia fue atendida por unidades de la Policía y organismos de socorro que llegaron al lugar. “Estamos adelantando los actos investigativos para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esta situación”, explicó un vocero de la institución policial.

Desde la Alcaldía de Cali se emitió un pronunciamiento en el que se informó que la situación afortunadamente no se salió de control. “Tras un ataque a una casa en el barrio Unión de Vivienda Popular, oriente de Cali, dos personas resultaron heridas y reciben atención médica. La situación se encuentra bajo control”, señaló la administración distrital.

Las autoridades también confirmaron que no hubo daños en la infraestructura del sector ni indicios de que la acción estuviera dirigida contra la Fuerza Pública o instalaciones oficiales.

