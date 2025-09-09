Explosión de granada en vivienda del oriente de Cali dejó dos personas heridas: esto sucedió

Una fuerte explosión se registró en Cali luego de que un artefacto explosivo, tipo granada, fuera detonado frente a una vivienda. El hecho dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali.

La detonación se registró en la noche del lunes 8 de septiembre en la carrera 41AG con calle 43B5, frente al Colegio Cristo Maestro en el barrio Unión de Vivienda Popular, un sector residencial donde se desarrollaba una celebración de cumpleaños.

Lea más: Accidente de tránsito se llevó a promesa del fútbol colombiano

Las autoridades aseguraron que dos hombres pasaron frente a la casa y lanzaron el artefacto, que explotó en cuestión de segundos. La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el ataque causó lesiones a dos ciudadanos dentro de la vivienda.

La emergencia fue atendida por unidades de la Policía y organismos de socorro que llegaron al lugar. “Estamos adelantando los actos investigativos para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esta situación”, explicó un vocero de la institución policial.