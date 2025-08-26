Explosión en Cali: imágenes inéditas captan el instante del atentado

La reacción del ciudadano que registró el momento refleja desconcierto y sorpresa, mientras su cámara enfoca la columna de humo que se alza sobre la ciudad. Esta grabación se suma al material que circuló en los minutos posteriores al ataque y permite dimensionar la magnitud del hecho que dejó seis personas muertas y más de 70 heridas.

Días después del atentado ocurrido el 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, s alió a la luz una grabación inédita que muestra otra cara de la tragedia. En el video, tomado desde un punto elevado de la ciudad, se observa cómo de repente el cielo se tiñe de humo gris tras dos potentes detonaciones que alcanzan a sentirse a varios kilómetros de distancia.

“Por favor, necesitamos ambulancias, por favor”, se escucha clamar a un hombre en una de las grabaciones, mientras otros transeúntes intentan auxiliar a los heridos tendidos en el suelo.

Para las autoridades, estas imágenes no solo retratan la crudeza de lo ocurrido, sino que se convierten en piezas útiles dentro de la investigación que intenta esclarecer lo sucedido.

Una vez ocurridos los hechos, la Alcaldía de Cali activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en coordinación con la Escuela Militar de Aviación. Organismos de socorro, bomberos, Defensa Civil y equipos médicos desplegaron refuerzos para trasladar a los heridos a centros asistenciales.

La escena fue rápidamente acordonada por unidades de la Policía y el Ejército, que además neutralizaron un segundo vehículo cargado con explosivos que habría hecho parte del ataque.