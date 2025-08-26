Explosión en Cali: imágenes inéditas captan el instante del atentado

Días después del atentado ocurrido el 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, salió a la luz una grabación inédita que muestra otra cara de la tragedia. En el video, tomado desde un punto elevado de la ciudad, se observa cómo de repente el cielo se tiñe de humo gris tras dos potentes detonaciones que alcanzan a sentirse a varios kilómetros de distancia.
La reacción del ciudadano que registró el momento refleja desconcierto y sorpresa, mientras su cámara enfoca la columna de humo que se alza sobre la ciudad. Esta grabación se suma al material que circuló en los minutos posteriores al ataque y permite dimensionar la magnitud del hecho que dejó seis personas muertas y más de 70 heridas.