Explosión en fábrica de armas en Rusia dejó 20 muertos y más de 100 heridos

La región rusa de Riazán vive jornadas de luto tras la explosión ocurrida el viernes en la planta de armas Elastik, dedicada a la producción de municiones y explosivos, ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú.

Las autoridades locales confirmaron este lunes que 20 personas murieron y 134 resultaron heridas, de las cuales 31 permanecen hospitalizadas. Inicialmente se había reportado un saldo de 11 víctimas fatales, pero la cifra aumentó con el paso de las horas. En memoria de los fallecidos, la región decretó un día de duelo.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia muestran muros derrumbados y escombros en la estructura de la fábrica, donde aún se realizan labores de rescate.