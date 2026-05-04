Emergencia bajo tierra en Sutatausa: 14 personas están atrapadas tras explosión en una mina

El subsuelo de la vereda Peñas de Boquerón, Sutatausa, se sacudió este lunes 4 de mayo, dejando a su paso una emergencia que mantiene en vilo al departamento de Cundinamarca. Una fuerte explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos dejó, de manera preliminar, a 14 trabajadores atrapados en las profundidades del socavón.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue el encargado de confirmar la magnitud del evento. Según los reportes iniciales entregados por el mandatario, la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el origen del estallido es una acumulación de gases en las galerías de la mina.
Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), aparentemente por acumulación de gases”, reveló el mandatario regional.