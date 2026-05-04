Emergencia bajo tierra en Sutatausa: 14 personas están atrapadas tras explosión en una mina

El subsuelo de la vereda Peñas de Boquerón, Sutatausa, se sacudió este lunes 4 de mayo, dejando a su paso una emergencia que mantiene en vilo al departamento de Cundinamarca. Una fuerte explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos dejó, de manera preliminar, a 14 trabajadores atrapados en las profundidades del socavón. Le puede interesar: Sobreviviente del accidente de Monster Truck en Popayán contó su experiencia: “Me aferré al piso y dije: ‘Ya, aquí me morí’” El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue el encargado de confirmar la magnitud del evento. Según los reportes iniciales entregados por el mandatario, la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el origen del estallido es una acumulación de gases en las galerías de la mina. Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), aparentemente por acumulación de gases”, reveló el mandatario regional.

Ante la gravedad de la situación, el despliegue institucional por parte de la Alcaldía de Sutatausa y la Gobernación de Cundinamarca fue inmediato para intentar contactar y extraer a los mineros. “Asimismo, se desplazan cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca. De manera preliminar, se reportan 14 mineros atrapados y 2 personas evacuadas”, afirmó Rey.

Una reacción inmediata: la activación del rescate

La respuesta operativa se centralizó en el punto exacto de la emergencia para coordinar los esfuerzos técnicos y humanos. El gobernador Rey detalló las medidas tomadas en el lugar de los hechos. “De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuyos equipos ya se encuentran en el sitio”, expresó el gobernador Rey. Personal especializado de la Agencia Nacional de Minería lidera las maniobras de ingreso, evaluando las condiciones de seguridad para los rescatistas mientras avanzan hacia el punto donde se presume se encuentran los trabajadores. “Lamentamos la emergencia registrada en Sutatausa (Cundinamarca), en el título minero N.º 02-007-98, mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos SAS. Se reporta una explosión al interior de la mina con al menos 12 personas afectadas. Equipos de salvamento minero atienden el incidente”, detallaron.

Despliegue médico en superficie para los afectados