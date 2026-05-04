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Emergencia bajo tierra en Sutatausa: 14 personas están atrapadas tras explosión en una mina

El estallido, registrado en el sector Peñas de Boquerón, dejó a 14 mineros atrapados bajo tierra, activando un despliegue inmediato de los organismos de socorro. Así avanza la situación en la zona.

  • En el sector Peñas de Boquerón, el protocolo de rescate minero se encuentra en máxima marcha tras una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos. FOTO: Tomada de redes sociales @JorgeEmilioRey
    En el sector Peñas de Boquerón, el protocolo de rescate minero se encuentra en máxima marcha tras una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos. FOTO: Tomada de redes sociales @JorgeEmilioRey
El Colombiano
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hace 33 minutos
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El subsuelo de la vereda Peñas de Boquerón, Sutatausa, se sacudió este lunes 4 de mayo, dejando a su paso una emergencia que mantiene en vilo al departamento de Cundinamarca. Una fuerte explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos dejó, de manera preliminar, a 14 trabajadores atrapados en las profundidades del socavón.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue el encargado de confirmar la magnitud del evento. Según los reportes iniciales entregados por el mandatario, la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el origen del estallido es una acumulación de gases en las galerías de la mina.

Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), aparentemente por acumulación de gases”, reveló el mandatario regional.

Ante la gravedad de la situación, el despliegue institucional por parte de la Alcaldía de Sutatausa y la Gobernación de Cundinamarca fue inmediato para intentar contactar y extraer a los mineros.

“Asimismo, se desplazan cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca. De manera preliminar, se reportan 14 mineros atrapados y 2 personas evacuadas”, afirmó Rey.

Una reacción inmediata: la activación del rescate

La respuesta operativa se centralizó en el punto exacto de la emergencia para coordinar los esfuerzos técnicos y humanos. El gobernador Rey detalló las medidas tomadas en el lugar de los hechos.

“De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuyos equipos ya se encuentran en el sitio”, expresó el gobernador Rey.

Personal especializado de la Agencia Nacional de Minería lidera las maniobras de ingreso, evaluando las condiciones de seguridad para los rescatistas mientras avanzan hacia el punto donde se presume se encuentran los trabajadores.

“Lamentamos la emergencia registrada en Sutatausa (Cundinamarca), en el título minero N.º 02-007-98, mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos SAS. Se reporta una explosión al interior de la mina con al menos 12 personas afectadas. Equipos de salvamento minero atienden el incidente”, detallaron.

Despliegue médico en superficie para los afectados

En las afueras de la mina P3 Carbonera Los Pinos, el panorama es de máxima alerta. Imágenes oficiales distribuidas desde la zona muestran una hilera de ambulancias y personal paramédico esperando en la entrada del complejo minero.

Este equipo médico se encuentra en estado de alistamiento permanente, con el objetivo de brindar atención inmediata y estabilización a los mineros en el momento en que logren ser evacuados a la superficie.

Por ahora, las labores de búsqueda continúan sin tregua en el sector Peñas de Boquerón.

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