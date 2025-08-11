x

Explosión en planta de US Steel en Pensilvania dejó un muerto, dos desaparecidos y varios heridos

Una explosión en la planta de coque de U.S. Steel en Clairton, Pensilvania, dejó este lunes al menos un muerto, dos desaparecidos y varios heridos, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate en medio de una intensa columna de humo que cubre el valle del río Monongahela.

  • El incidente fue provocado tras múltiples explosiones de las en las baterías de hornos de coque, un elemento esencial para la fabricación de acero. Imagen: captura de video.
Agencia AFP
Andrea Lara
hace 46 minutos
bookmark

Una fuerte explosión ocurrida este lunes en la planta de coque de U.S. Steel en Clairton, Pensilvania, dejó al menos un muerto, dos personas desaparecidas y varios heridos, según informaron las autoridades del condado de Allegheny.

El incidente se registró hacia las 10:51 de la mañana y provocó un incendio que movilizó a decenas de unidades de emergencia, incluidas 15 ambulancias enviadas por el condado y otras de agencias locales. Las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse alejada del área para facilitar las labores de rescate.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que se produjeron “múltiples explosionesen las baterías de hornos de coque de la planta y que la operación de búsqueda continúa. “La escena sigue activa y las personas cercanas deben seguir las indicaciones de las autoridades. Por favor, únanse a orar por la comunidad de Clairton”, escribió en X.

La detonación provocó una columna de humo negro que se elevó sobre el valle del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, una región marcada históricamente por la industria siderúrgica. Testigos describieron el estruendo como similar a un choque de trenes o un trueno.

La instalación, conocida como Clairton Coke Works, es considerada la mayor operación de coquización en América del Norte y emplea a unas 1.300 personas. Allí se procesa carbón crudo para producir coque, un insumo esencial en la fabricación de acero.

En un comunicado enviado al medio AFP, U.S. Steel aseguró que su “máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el medio ambiente” y que trabaja con las autoridades para investigar la causa de la explosión.

El senador John Fetterman afirmó que “docenas” de personas resultaron heridas, mientras que la congresista Summer Lee expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y los equipos de emergencia.

