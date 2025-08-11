Explosión en planta de US Steel en Pensilvania dejó un muerto, dos desaparecidos y varios heridos

Una fuerte explosión ocurrida este lunes en la planta de coque de U.S. Steel en Clairton, Pensilvania, dejó al menos un muerto, dos personas desaparecidas y varios heridos, según informaron las autoridades del condado de Allegheny.
El incidente se registró hacia las 10:51 de la mañana y provocó un incendio que movilizó a decenas de unidades de emergencia, incluidas 15 ambulancias enviadas por el condado y otras de agencias locales. Las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse alejada del área para facilitar las labores de rescate.