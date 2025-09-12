Versiones encontradas sobre explosión dentro de la U. Nacional de Bogotá; ¿qué pasó?

El llamado “jueves de tropel” en la Universidad Nacional esta semana terminó en emergencia. La jornada extracurricular y ajena a la academia, en la que personas encapuchadas se toman la sede de la institución, provocó una explosión este 11 de septiembre en el campus de la sede de Bogotá, que dejó una persona herida y versiones encontradas entre la Rectoría y las evidencias que quedaron en video e imágenes de lo ocurrido.
Desde las 4 de la tarde, un grupo de encapuchados inició enfrentamientos contra la fuerza pública en la salida que da a la Calle 26 (que comunica al aeropuerto El Dorado).
En ese momento, el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia de la sede de la capital emitió alerta naranja en la universidad para que se evacuara de manera parcial debido a la acumulación de gases en nueve edificios.
Sin embargo, los hechos escalaron a mal sobre las 6 de la tarde, cuando se registró una explosión sobre la zona donde está la Facultad de Sociología. Ante esto, y con la presencia de bomberos y ambulancias, se emitió alerta roja y de desalojo de la ciudad universitaria.