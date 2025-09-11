x

No se preocupe: explosiones en Buenos Aires eran detonaciones controladas, tras ataque a torre de energía en Loreto

Personal antiexplosivos cumplió con esta labor en la tarde de este jueves, para acabar con residuos de explosivos que permanecían en la zona afectada.

  • La nueva detonación se dio en el sector del Seminario, en Buenos Aires. FOTO Cortesía
    La nueva detonación se dio en el sector del Seminario, en Buenos Aires. FOTO Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

Hace un rato, habitantes de la comuna 9, Buenos Aires, por el sector del Seminario, sintieron temor al escuchar unas explosiones, y algunos, incluso, tomaron fotografías del humo que empezó a verse en el aire. El temor es normal, tras el atentado que ocurrió este miércoles contra una torre de energía de EPM, en Loreto.

Le puede interesar: Recompensa, refuerzo policial de 100 miembros del Ejército adicionales y operativos en los barrios, primeras medidas tras atentado en Loreto, Medellín

No obstante, de inmediato, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín informaron que se trata de una nueva detonación controlada, de las que se programaron desde la mañana de este jueves para eliminar los residuos de los explosivos utilizados para el ataque del día anterior y que se atribuye a las disidencias de las extintas Farc.

Desde temprano, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón informaron que hacia las 10:00 a.m. empezarían a escucharse varias explosiones en el sector Loreto, pero que serían tareas realizadas por personal de antiexplosivos de forma controlada.

Esta labor fue necesaria porque en la zona permanecían otros dos explosivos que no alcanzaron a detonar el miércoles durante el ataque realizado contra la torre de energía de la zona de Loreto y La Asomadera.

Lo cierto es que además de las detonaciones controladas, las autoridades locales establecieron otras medidas de seguridad, como una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del atentado; la llegada de 100 hombres de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército para reforzar el control militar en Medellín; y el fortalecimiento de tareas de inteligencia conjunta entre Policía y Ejército para ubicar y neutralizar objetivos de alto valor. Adicionalmente, se harán allanamientos y operativos de reacción inmediata contra las estructuras criminales “que buscan desestabilizar el orden en la ciudad”, indicaron las autoridades.

Siga leyendo: Atención: autoridades confirman afectación de una torre de energía de EPM tras detonaciones en oriente de Medellín

