Guerra por el oro en Buriticá ya se libra en túneles adaptados dentro de casas

La guerra por el oro en las entrañas de Buriticá sigue en su punto más candente luego de que la Policía informara sobre los resultados de las operaciones en los socavones ilegales.



Según informó la Policía Antioquia, personal de su Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en Buriticá –junto a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales SAE– realizaron un operativo de verificación al interior de un inmueble que en días pasados había sido entregada a la multinacional minera Zijing Continental Gold.



Durante la verificación al interior del inmueble se hallaron dos artefactos explosivos tipo cilindro, ubicados en el segundo piso de la propiedad. Allí también se identificaron tres accesos ilegales subterráneos para la presunta explotación ilegal de oro, dos de los cuales contenían los cilindros con explosivos.



“Debido a las condiciones de material rocoso y espacio confinado, no fue posible remover los artefactos, por lo que se realizó la neutralización y separación de los elementos para su posterior destrucción segura”, comentó la Policía.

Según la Policía, La intervención se realizó en una zona donde la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo tiene alta injerencia.



Esta acción se dio justo en una de las 14 viviendas que el pasado 11 de octubre –en un megaoperativo con 140 hombres del Ejército y 120 de la Policía– fueron confiscadas toda vez que en su interior tenían túneles subterráneos que accedían a los yacimientos de oro del municipio para su explotación ilegal. Según el presidente Petro, la producción aurífera ilegal encabezada por el Clan del Golfo podría estar tasada en $3 billones anuales.

