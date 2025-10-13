Reveladores chats y audios de Miguel Quintero y sus “amiguitos”: así movía puestos y contratos durante la alcaldía de su hermano

La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que pone en evidencia cómo se habrían manejado desde la sombra la burocracia y los contratos públicos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle en Medellín. En este episodio, el protagonista central es su hermano Miguel, señalado de ser el operador político de un esquema de coimas, contratos amañados y beneficios personales. Noticias Caracol reveló este lunes que las autoridades tienen en su poder chats y audios en donde Miguel Quintero aparece como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022, entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Los hechos habrían ocurrido durante la alcaldía de su hermano, el excalde y candidato presidencial Daniel Quintero.

Esta semana, en las audiencias contra el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid; el exjefe de esa misma agrupación, Elkin González, y contra la funcionaria del AMVA, Yaneth Rúa, por presunta corrupción, se mostró un correo electrónico de un denunciante que expresó haber sido cercano a este entramado y dijo que Miguel Quintero y el ex subdirector financiero del Área y Álvaro Villada, habrían sido las cabezas de un tinglado que manejó seis contratos por casi 18.000 millones de pesos en los que se habrían apropiado de más de 2.480 millones. Todo esto entre 2020 y 2022. Pero de esa misma trama también habría hecho parte Sebastián Ortega, hijo del cuestionado cacique político del municipio de Bello William Ortega. Entre estos y otras personas manejaban un chat grupal que se llamaba “Amigos” y desde el 31 de enero de 2020 hasta marzo de 2021, los integrantes de este chat compartieron videos, audios, conversaciones y fotografías que revelan detalles acerca de cómo se movía la maquinaria corrupta. Caracol mostró varios apartes de sus conversaciones:

Sebastián Ortega: “Apareció Álvaro. Buenos días”. Álvaro Villada: “Dr. Un abrazo inmenso, sabes que te amo. Tareas, tareas Que debemos hacer y debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana, con informes”. Sebastián Ortega: “Temas a tratar???”. Álvaro Villada: “Todos los administrativos, jurídicos y financieros”. Miguel Quintero: “Me parece”. Villada, ubicado en la subdirección de Finanzas del Área, era ficha de Miguel Quintero. A su vez, este último y Sebastián Ortega no trabajaban en la entidad pero según los chats tendrían injerencia directa. En otro apartado revelado por el medio informativo de televisión se ven varias hojas de vida enviadas, presuntamente para ubicar a cuotas cercanas en la institución metropolitana que en esa época administraba un presupuesto superior a medio billón de pesos. Miguel Quintero: (HOJA DE VIDA JENNIFER QUICENO) Álvaro Villada: “Okk.D1”. Miguel Quintero: “Para planeación”. Sebastián Ortega: (HOJA DE VIDA CÉSAR AUGUSTO CHAVARRÍA) “Este también puede servir, Miguel, es de confianza”. César Augusto Chavarría fue nombrado en Metroparques como jefe de la Unidad de Logística. Además, su nombre apareció junto al de Álvaro Villada entre los imputados por la Fiscalía por las presuntas irregularidades en los contratos que se firmaron entre Metroparques y el AMVA.

El penthouse de la mafia: Ese apartamento es mío, practicamente”: Miguel Quintero