Reveladores chats y audios de Miguel Quintero y sus “amiguitos”: así movía puestos y contratos durante la alcaldía de su hermano

La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que pone en evidencia cómo se habrían manejado desde la sombra la burocracia y los contratos públicos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle en Medellín. En este episodio, el protagonista central es su hermano Miguel, señalado de ser el operador político de un esquema de coimas, contratos amañados y beneficios personales.
Noticias Caracol reveló este lunes que las autoridades tienen en su poder chats, audios y videos en donde Miguel Quintero aparece como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022, entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Los hechos habrían ocurrido durante la alcaldía de su hermano, el excalde y candidato presidencial Daniel Quintero.