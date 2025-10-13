x

Reveladores chats y audios de Miguel Quintero y sus “amiguitos”: así movía puestos y contratos durante la alcaldía de su hermano

Miguel Quintero aparece como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022, entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

  • En la foto (de izq. a der.) aparecen Álvaro Villada; un abogado allegado; Miguel Quintero; Wílder Echavarría, exdirector de la EDU, y Jorge Enrique Liévano, ex gerente de Metroparques; todos complicados por testigos ante Fiscalía y otros órganos de control. Foto: cortesía y pantallazo de Noticias Caracol
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que pone en evidencia cómo se habrían manejado desde la sombra la burocracia y los contratos públicos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle en Medellín. En este episodio, el protagonista central es su hermano Miguel, señalado de ser el operador político de un esquema de coimas, contratos amañados y beneficios personales.

Noticias Caracol reveló este lunes que las autoridades tienen en su poder chats, audios y videos en donde Miguel Quintero aparece como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022, entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Los hechos habrían ocurrido durante la alcaldía de su hermano, el excalde y candidato presidencial Daniel Quintero.

Esta semana, en las audiencias contra el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid; el exjefe de esa misma agrupación, Elkin González, y contra la funcionaria del AMVA, Yaneth Rúa, por presunta corrupción, se mostró un correo electrónico de un denunciante que expresó haber sido cercano a este entramado y dijo que Miguel Quintero y el ex subdirector financiero del Área y Álvaro Villada, habrían sido las cabezas de un tinglado que manejó seis contratos por casi 18.000 millones de pesos en los que se habrían apropiado de más de 2.480 millones. Todo esto entre 2020 y 2022. Pero de esa misma trama también habría hecho parte Sebastián Ortega, hijo del cuestionado cacique político del municipio de Bello William Ortega.

Entre estos y otras personas manejaban un chat grupal que se llamaba “Amigos” y desde el 31 de enero de 2020 hasta marzo de 2021, los integrantes de este chat compartieron videos, audios, conversaciones y fotografías que revelan detalles acerca de cómo se movía la maquinaria corrupta. Caracol mostró varios apartes de sus conversaciones:

Sebastián Ortega: “Apareció Álvaro. Buenos días”.

Álvaro Villada: “Dr. Un abrazo inmenso, sabes que te amo. Tareas, tareas Que debemos hacer y debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana, con informes”.

Sebastián Ortega: “Temas a tratar???”.

Álvaro Villada: “Todos los administrativos, jurídicos y financieros”.

Miguel Quintero: “Me parece”.

Villada, ubicado en la subdirección de Finanzas del Área, era ficha de Miguel Quintero. A su vez, este último y Sebastián Ortega no trabajaban en la entidad pero según los chats tendrían injerencia directa.

En otro apartado revelado por el medio informativo de televisión se ven varias hojas de vida enviadas, presuntamente para ubicar a cuotas cercanas en la institución metropolitana que en esa época administraba un presupuesto superior a medio billón de pesos.

Miguel Quintero: (HOJA DE VIDA JENNIFER QUICENO)

Álvaro Villada: “Okk.D1”.

Miguel Quintero: “Para planeación”.

Sebastián Ortega: (HOJA DE VIDA CÉSAR AUGUSTO CHAVARRÍA) “Este también puede servir, Miguel, es de confianza”.

César Augusto Chavarría fue nombrado en Metroparques como jefe de la Unidad de Logística. Además, su nombre apareció junto al de Álvaro Villada entre los imputados por la Fiscalía por las presuntas irregularidades en los contratos que se firmaron entre Metroparques y el AMVA.

En otra comunicación revelada por ese noticiero, Miguel Quintero habló de tomar decisiones frente a la falta de celeridad en las contrataciones. Su llamado de atención se debió a las demoras en la contratación de una sobrina del exgobernador Luis Pérez, quien terminó trabajando como contratista del área metropolitana.

Álvaro Villada: “Ese el la sobrina, lo paro la secretaria general, allá lo tiene por el tema de asignación salarial”.

Miguel Quintero: “Sí, eso lo sé”.

Miguel Quintero: “Negro que costalado de anzuelos eso allá jajajjajaja Marica se me va a caer el pelo. Deberíamos reunirnos a tomar decisiones”.

Sebastián Ortega: “Ok”.

Álvaro Villada: “R”.

El penthouse de la mafia: Ese apartamento es mío, practicamente”: Miguel Quintero

El informe de Noticias Caracol también se develó que en el grupo de “Amigos” quedó registrado un intercambio de mensajes sobre un lujoso penthouse en El Poblado, que sería utilizado para sus reuniones. Este sería el mismo del edificio Salamanca, identificado con el número 1301, que se habría usado para tratar de negociar el lote de Carabineros, de propiedad del Municipio, en un relato que también tiene la Fiscalía.

Sobre este, Miguel Quintero grabó un video en el que dice: “Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900”.

El inmueble perteneció a la mafia y pasó a poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que le nombró un administrador en 2019; sin embargo, esta entidad le quitó el manejo a esa persona en 2021 y resulta un misterio cómo fue que Miguel Quintero y sus allegados terminaron haciendo uso de él para reuniones que tenían que ver con sus negocios presuntamente ilegales.

“Esto es una casa. Increíble que llegue la maleza hasta acá guevón. Esto con un jardín bien chimba y alumbrado guevón (...) “Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del “Inmueble”, queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados”, se le escucha decir.

Lea también: Formulan pliego de cargos a exfuncionarios de Quintero por “carrusel” de contratos

Noticia en desarrollo...

