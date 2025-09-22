Disidencias habrían dejado una caneca con explosivos a solo 20 metros de un jardín del ICBF en Anorí (Antioquia)

Hay alerta y temor en Anorí, en la subregión del Nordeste antioqueño, debido al hallazgo de un elemento sospechoso abandonado en el barrio El Arenal, en pleno casco urbano del municipio, frente a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI).
Según la denuncia de las autoridades, se trata de una caneca sospechosa que fue dejada junto a una bandera nacional y estaba pintada con los colores de la bandera de Colombia. Este elemento, ubicado a solo 20 metros de la institución educativa, se suma a las amenazas recientes que tienen azotada la zona.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó directamente esta acción a las disidencias de las Farc. El mandatario departamental no dudó en criticar que este acto representa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente mientras el gobierno nacional “sigue sentado negociando con ‘Calarcá’ y sus aliados”.