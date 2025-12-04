Las marcas de lujo ‘Made in Italy’ están bajo la lupa por presunta explotación de trabajadores chinos

Trece grandes marcas de lujo, como Gucci, Versace e Yves Saint Laurent, se sumaron a la lista de firmas sospechosas de haber recurrido en Italia a subcontratistas que explotan a trabajadores chinos, según un documento emitido este jueves por la justicia italiana.
En una solicitud de información a la que la Agencia AFP accedió, indicó un fiscal de Milán haber hallado bolsos, carteras o prendas de vestir de estas marcas durante todos los análisis en talleres italianos que empleaban “mano de obra china en graves condiciones de explotación”.