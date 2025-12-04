x

Las marcas de lujo ‘Made in Italy’ están bajo la lupa por presunta explotación de trabajadores chinos

La Fiscalía de Milán, una de las capitales de la moda, halló bolsos, carteras y prendas de vestir de Gucci, Versace, Yves Saint Laurent, Givenchy, Prada, Ferragamo, entre otras, en talleres que empleaban “mano de obra china en graves condiciones de explotación”. El gobierno italiano salió en defensa de las marcas de su país.

  Gucci es una de las marcas de lujo investigadas por subcontratación de mano de obra china en condiciones precarias. FOTO: AFP
    Gucci es una de las marcas de lujo investigadas por subcontratación de mano de obra china en condiciones precarias. FOTO: AFP
  • Las marcas de lujo ‘Made in Italy’ están bajo la lupa por presunta explotación de trabajadores chinos
Agencia AFP
hace 35 minutos
bookmark

Trece grandes marcas de lujo, como Gucci, Versace e Yves Saint Laurent, se sumaron a la lista de firmas sospechosas de haber recurrido en Italia a subcontratistas que explotan a trabajadores chinos, según un documento emitido este jueves por la justicia italiana.

En una solicitud de información a la que la Agencia AFP accedió, indicó un fiscal de Milán haber hallado bolsos, carteras o prendas de vestir de estas marcas durante todos los análisis en talleres italianos que empleaban “mano de obra china en graves condiciones de explotación”.

Las marcas de lujo<i> ‘Made in Italy’</i> están bajo la lupa por presunta explotación de trabajadores chinos

El procedimiento del juevesinvolucra marcas del grupo francés Kering (Gucci, Yves Saint Laurent y Alexander McQueen) y Givenchy (grupo LVMH), pero también a las localesPrada y su nueva adquisiciónVersace, así comoFerragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Blanquecino,el fabricante de marroquinería Coccinelle, e incluso el gigante de la ropa deportiva Adidas .

El fiscal de Milán solicitó a las firmas, que todavía gozan de la presunción de inocencia, que proporcionen rápidamente documentos sobre sus cadenas de suministro, como auditorías internas.

Otros grandes nombres ya han sido señalados por la justicia italiana en casos similares: Dior, segunda marca de LVMH; los fabricantes de marroquinería Tod’s y Alviero Martini, así como una filial de Armani y el especialista en cachemira Loro Piana (grupo LVMH).

Las investigaciones realizadas por la fiscalía de Milán han revelado una grave falta de supervisión de las cadenas de suministro, en las que han hallado trabajadores con salarios miserables e incluso algunos que duermen en el taller para fabricar artículos que luego son vendidos por miles de euros.

En virtud de la ley italiana, las empresas pueden ser consideradas responsables de las infracciones cometidas por proveedores autorizados.

Los defensores de los trabajadores de la moda denuncian abusos desde hace décadas.

El gobierno italiano ha pasado a la ofensiva para defender sus marcas. El ministro de Industria y del “Made in Italy”, Adolfo Urso, declaró que su reputación estaba “siendo atacada”.

Por su parte, la organización patronal Cofindustria Moda criticó una “cobertura informativa sensacionalista”, en un “punto preliminar de la investigación, que podría comprometer la reputación” del sector.

Al tiempo, afirmó su compromiso en “luchar firmemente contra cualquier forma de ilegalidad” en el ramo.

