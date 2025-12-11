Expolicía destituido, entre las víctimas por explosión de granada en la autopista Medellín - Bogotá

Las autoridades esclarecieron la identidad de una de las dos personas que viajaban en el vehículo en el que explotó este martes 9 de diciembre una granada, a la altura del peaje de Copacabana.
Según señaló la Policía Metropolitana, uno de los muertos fue identificado como Christian Jairo Barreto Carvajal, un expolicía que perteneció a la Metropolitana de Bucaramanga y que fue destituido en marzo de 2020. Barreto tenía un extenso prontuario que incluían antecedentes por violencia intrafamiliar, y tráfico y fabricación de armas de fuego, ambos en 2017; además de concierto para delinquir en 2019; secuestro extorsivo y agravado en 2021 y peculado por apropiación y hurto de menor cuantía en 2024.