Expolicía destituido, entre las víctimas por explosión de granada en la autopista Medellín - Bogotá

Según señaló la Policía Metropolitana, uno de los muertos fue identificado como Christian Jairo Barreto Carvajal, un expolicía que perteneció a la Metropolitana de Bucaramanga y que fue destituido en marzo de 2020. Barreto tenía un extenso prontuario que incluían antecedentes por violencia intrafamiliar, y tráfico y fabricación de armas de fuego, ambos en 2017; además de concierto para delinquir en 2019; secuestro extorsivo y agravado en 2021 y peculado por apropiación y hurto de menor cuantía en 2024.

Las autoridades esclarecieron la identidad de una de las dos personas que viajaban en el vehículo en el que explotó este martes 9 de diciembre una granada, a la altura del peaje de Copacabana.

Este delincuente iba con otra persona que antes de fallecer, mientras los organismos de emergencia intentaban salvarle la vida, alcanzó a confesar que se dirigían hacia Bogotá. Al hacer inspección del vehículo, las autoridades encontraron dos fusiles, diez proveedores y dos recipientes para munición.

También le puede interesar: Peligroso disidente de las Farc se escapó de la cárcel de Itagüí: ¿cómo burló los controles?

Aunque inicialmente se especuló con que esta explosión tuviera relación con el ataque al peaje de Cabildo, entre Girardota y Barbosa ocurrido en la madrugada de ese mismo día y atribuido al ELN, las autoridades descartaron que fueran hechos relacionados. Lo que ocurrió fue que dos policías requirieron al vehículo para una inspección de rutina a la altura del peaje de Copacabana y fue en medio de ese procedimiento cuando la granada que los dos sujetos llevaban estalló, en hechos que todavía se investigan.

Conozca: Se salvó de milagro: bala perdida impactó una vivienda y terminó en la cama de un menor en Apartadó

“En la maleta del automóvil, o en el maletero, fueron hallados dos fusiles, proveedores y munición posterior a la explosión. Y antes de fallecer uno de los tripulantes de este vehículo, esta persona manifestó a nuestros uniformados que llevaba la granada para la ciudad de Bogotá, que llevaba armas y llevaba municiones para ser entregadas en esta ciudad”, informó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien manifestó que a pesar del armamento encontrado todavía no se ha esclarecido si los dos hombres pertenecían a alguna estructura criminal.

Todavía falta por esclarecer la identidad de la otra persona fallecida, un hombre de entre 30 y 35 años. En el hecho también resultaron heridos los dos uniformados que adelantaban el procedimiento.