Por “efecto tijera”, exportaciones de café bajan 13,8% a septiembre: Asoexport prevé cerrar 2026 con caída del 10%

Las exportaciones de café colombiano sumaron 8,45 millones de sacos de 60 kilogramos entre enero y septiembre de 2026, una caída de 13,8% frente a los 9,80 millones de sacos despachados en el mismo lapso de 2025. A la reducción de las ventas externas se suma una presión sobre la rentabilidad de los exportadores, que reciben menos pesos por cada dólar que ingresan mientras enfrentan mayores costos de operación. La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) describió esta combinación como un ‘efecto tijera’, por la coincidencia entre la revaluación del peso y el aumento de los costos. En entrevista con EL COLOMBIANO, Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo del gremio, explicó que el impacto se refleja en menores ingresos por las ventas externas y en márgenes de rentabilidad más estrechos. “Este ha sido un año particularmente duro para las exportaciones de café porque tenemos menor volumen para exportar, pero además unos periodos mucho más ajustados y una menor rentabilidad”, afirmó. Gómez Montero recordó que en 2025 coincidieron una producción creciente, mayores exportaciones y una tasa de cambio alta, mientras que este año se han presentado condiciones contrarias. Durante la entrevista señaló que el dólar se encontraba alrededor de $3.175, entre 16% y 17% por debajo del nivel observado en fechas comparables de septiembre y octubre de 2025. A la presión cambiaria se suman los incrementos de los costos laborales asociados a la reforma laboral y al aumento del salario mínimo de 2026, que superó el 20%, según el análisis gremial. También se han encarecido actividades como el transporte y la movilización del grano. Le puede interesar: Exportaciones de Colombia crecieron 15% en agosto con fuerte impulso del oro y petróleo

La revaluación reduce los ingresos que recibe el sector

Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo de Asoexport. FOTO CORTESÍA ASOEXPORT

En el comunicado que difundió sobre el panorama del sector, Asoexport presentó un ejercicio para dimensionar el impacto de la tasa de cambio. En 2025, Colombia exportó 13,14 millones de sacos de café de 60 kilogramos por un valor de $20,58 billones, con una tasa de cambio promedio de $4.052,71 por dólar. Según el cálculo del gremio, si esas ventas se hubieran convertido a una tasa de cambio de $3.503,06 por dólar, el promedio que señala para 2026, los ingresos habrían sido de $17,79 billones, una diferencia aproximada de $2,8 billones. En la entrevista con EL COLOMBIANO, Gómez Montero también se refirió a esa cifra y sostuvo que el efecto de la tasa de cambio hasta septiembre representaba $2,8 billones menos en las exportaciones de café. La cifra corresponde al ejercicio cambiario presentado por Asoexport y no debe interpretarse como una pérdida contable consolidada de todas las empresas exportadoras. El impacto, explicó el dirigente, no se queda en las compañías comercializadoras. También puede trasladarse a los caficultores, porque el precio de referencia que reciben por su grano depende de tres factores: la cotización del Contrato C en la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio y la prima que se reconoce por la calidad y el origen colombiano. “Los productores perciben menos pesos por ese café que venden con respecto al año pasado”, señaló Gómez Montero durante la entrevista. La presión cambiaria se presenta, además, en un contexto de menores cotizaciones internacionales. Según los datos del comunicado, durante el segundo semestre de 2025 el Contrato C superó los 400 centavos de dólar por libra, mientras que en septiembre de 2026 se ubicó alrededor de los 290 centavos. Para el presidente de Asoexport, una de las vías para proteger los ingresos es conservar el diferencial de precio que obtiene el café colombiano por su calidad y origen. Esa prima, dijo en la entrevista, ha ayudado a evitar que las cotizaciones internacionales se traduzcan en una caída todavía mayor de los ingresos de los productores. Lea más: El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos

Costos de transporte y coberturas, entre las alternativas

Los menores precios internacionales y la caída del dólar presionan los ingresos en pesos de los exportadores de café colombiano. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

Más allá del diagnóstico presentado en el comunicado, Gómez Montero planteó en diálogo con EL COLOMBIANO algunas alternativas para reducir el impacto sobre las empresas exportadoras. Una de ellas es revisar los costos de transporte de carga y buscar eficiencias en las operaciones de movilización del café. El dirigente mencionó el Sice-TAC, el sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor de carga. Según explicó, los valores de referencia del sistema terminaron convirtiéndose en un piso para los precios del transporte, lo que también incide en los costos de exportación. Otra posibilidad es recurrir a instrumentos financieros para proteger parcialmente los ingresos frente a las fluctuaciones del dólar y del precio internacional del café. Gómez Montero explicó que las compañías pueden utilizar contratos a futuro en la Bolsa de Nueva York y coberturas cambiarias, pero advirtió que estas operaciones deben manejarse con cautela. “Es algo que se tiene que hacer con mucha precaución y de acuerdo con la política de riesgo de cada compañía”, afirmó. También explicó que cubrir la totalidad de los ingresos no necesariamente es conveniente, pues una recuperación posterior del dólar podría dejar a las empresas en una posición menos favorable. La situación de los exportadores también depende de lo que ocurra en otros países productores. En la entrevista, Gómez Montero identificó a Brasil como el principal competidor regional y advirtió que los movimientos de su moneda y la salida al mercado de sus inventarios pueden incidir en las cotizaciones internacionales. También señaló que el comportamiento de la producción en Vietnam y Centroamérica será relevante para anticipar la evolución de los precios. Estos asuntos estarán en la agenda de la 90.ª Cumbre Cafetera, programada para los días 5 y 6 de noviembre de 2026 en el hotel Hyatt Regency de Cartagena. De acuerdo con Asoexport, el encuentro reunirá a participantes nacionales e internacionales para discutir la competitividad y sostenibilidad del sector.

Asoexport prevé una caída superior al 10% al cierre de 2026

Estos asuntos serán parte de la agenda de la 90.ª Cumbre Cafetera, programada para los días 5 y 6 de noviembre de 2026 en el hotel Hyatt Regency de Cartagena. El encuentro reunirá a representantes del sector y participantes internacionales para analizar la evolución de la oferta y la demanda, las cotizaciones del grano, los movimientos de las monedas y las estrategias para sostener la competitividad de los países productores. También está prevista la participación del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, y de la Federación Nacional de Cafeteros, con el propósito de discutir asuntos de política sectorial y las decisiones que debe tomar Colombia para fortalecer la sostenibilidad económica de su caficultura. En medio de la caída de las exportaciones acumuladas y de la presión sobre los ingresos en moneda local, el desafío para los exportadores será mantener sus operaciones y su presencia internacional en condiciones que permitan compensar los mayores costos y responder a las variaciones del mercado. En el comunicado, el gremio reportó que las exportaciones acumuladas entre enero y septiembre cayeron 13,8% anual. Aunque el resultado de septiembre mostró una recuperación —con 1,17 millones de sacos exportados, 9% más que en el mismo mes de 2025—, el repunte mensual no compensó la reducción de los despachos en lo corrido del año. El balance del año cafetero, que comprende de octubre de 2025 a septiembre de 2026, también registró una contracción. En esos 12 meses, Colombia exportó 11,68 millones de sacos, 11% menos que en el periodo anterior. En diálogo con este medio, Gómez Montero anticipó que las exportaciones cerrarían 2026 con una caída superior al 10% frente al año pasado. Relacionó la perspectiva con el menor volumen disponible y con las condiciones climáticas, en particular la transición hacia un posible fenómeno de El Niño, que podría afectar la producción. Frente a este escenario, el presidente de Asoexport planteó que Colombia debe trabajar para aumentar la producción y estimular el consumo interno. Entre las alternativas que mencionó están el desarrollo de nuevas variedades por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y el avance del proyecto de café robusta. Cabe recordar que en el país, el consumo promedio de café por persona es de 2,5 kilogramos al año, lo que equivale a unas 330 tazas anuales. También propuso explorar la inclusión del café en el Plan de Alimentación Escolar y en las compras públicas del Gobierno, como una forma de ampliar la demanda nacional y fortalecer los ingresos de los productores. “Entre más consumo de café haya en Colombia, vamos a tener un mejor ingreso para los productores”, sostuvo. Gómez Montero agregó que la seguridad en las zonas productoras es otro factor determinante, porque las dificultades de orden público pueden encarecer las operaciones y sumar presión a los costos de una cadena que ya enfrenta menores ingresos por exportaciones. Bloque de preguntas y respuestas: