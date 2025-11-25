Maquillaje, moda y cafés tostados colombianos buscan conquistar EE. UU. en el Black Friday 2025

El próximo 28 de noviembre, las preparaciones de belleza, las confecciones y los cafés tostados en origen serán las tres categorías de bienes colombianos que buscarán cautivar a los consumidores estadounidenses durante el Black Friday, una de las fechas de mayor actividad comercial del año en Estados Unidos.
Según cifras de Analdex, entre enero y septiembre estos sectores sumaron más de US$280 millones en exportaciones, consolidándose como apuestas estratégicas para aprovechar el incremento del comercio electrónico y la exposición en grandes superficies.
Durante el Black Friday de 2024, los consumidores estadounidenses gastaron US$10.800 millones en compras a través de plataformas digitales, de acuerdo con la firma especializada Adobe Analytics, lo que confirma la relevancia del e-commerce como canal de crecimiento para los exportadores.
“El e-commerce será el gran aliado para apalancar estas ventas. Preparaciones de belleza, confecciones y cafés tostados en origen tienen la calidad, el diseño y el posicionamiento para destacar en esta fecha”, explicó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.