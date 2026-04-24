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Colombia vende más libros al exterior: exportaciones a Estados Unidos se dispararon 14,6%

Las exportaciones editoriales de Colombia crecieron 2,4% en 2025 hasta US$45,6 millones, con Estados Unidos liderando compras y un arranque de 2026 al alza positivo.

  • Libros colombianos continúan ganando presencia en mercados internacionales, con Estados Unidos como principal destino de exportación. FOTO JULIO HERRERA.
    Libros colombianos continúan ganando presencia en mercados internacionales, con Estados Unidos como principal destino de exportación. FOTO JULIO HERRERA.
  • Bogotá y otras regiones lideran la producción editorial que impulsa el crecimiento de las exportaciones del sector en Colombia. Foto Julio Herrera.
    Bogotá y otras regiones lideran la producción editorial que impulsa el crecimiento de las exportaciones del sector en Colombia. Foto Julio Herrera.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 33 minutos
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Las exportaciones de libros de autores colombianos en el exterior van como ‘viento en popa’. El año pasado las ventas exteriores alcanzaron los 45 millones de dólares, y repuntaron frente al material vendido en 2024.

De acuerdo con cifras oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con análisis de Analdex, estas ventas alcanzaron US$45,6 millones, frente a los US$44,5 millones reportados en 2024.

Este resultado representó un crecimiento de 2,4%, consolidando una tendencia de recuperación para el sector y evidenciando una mayor presencia de los libros colombianos en mercados internacionales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones editoriales del país, con compras por US$12,9 millones, lo que significó un aumento de 14,6%.

Le siguieron Ecuador, con US$6,2 millones (aunque con una caída de 3,4%); República Dominicana, con US$4,9 millones (crecimiento de 10,7%); Perú, con US$3,6 millones (descenso de 5,6%); y México, con US$2,8 millones, registrando la mayor caída del grupo con una reducción de 25,1%.

Entérese: Boom editorial: libros colombianos se venden como pan caliente en el exterior

Estos cinco mercados concentraron una parte significativa de las exportaciones, mostrando tanto oportunidades de expansión como desafíos en algunos destinos clave.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, aseguró que el desempeño responde a factores estructurales del sector. “Estos resultados reflejan no solo la capacidad de producción editorial que tiene el país, sino también el reconocimiento internacional que están ganando nuestras publicaciones. Es una oportunidad para seguir posicionando a Colombia como un referente en el mercado de libros en la región”, afirmó.

El avance también sugiere una mayor competitividad de la industria editorial colombiana en mercados internacionales, especialmente en segmentos educativos y culturales.

A nivel interno, Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca fueron los departamentos con mayor participación en las exportaciones editoriales durante 2025.

Estas regiones concentran gran parte de la producción editorial del país, así como la infraestructura logística y empresarial necesaria para atender mercados internacionales.

¿Cómo empezó 2026 para las exportaciones de libros?

El inicio de 2026 muestra una dinámica favorable. Entre enero y febrero, las exportaciones editoriales ya suman US$7,1 millones, lo que representa un crecimiento de 12,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Bogotá y otras regiones lideran la producción editorial que impulsa el crecimiento de las exportaciones del sector en Colombia. Foto Julio Herrera.
Bogotá y otras regiones lideran la producción editorial que impulsa el crecimiento de las exportaciones del sector en Colombia. Foto Julio Herrera.

Este comportamiento anticipa un posible cierre de año en terreno positivo, si se mantiene la tendencia observada en los primeros meses.

A nivel mundial, el comercio internacional de libros físicos se mueve en un rango estimado entre US$10.000 millones y US$15.000 millones anuales, según datos de UN Comtrade.

En este escenario, países como Reino Unido, Estados Unidos, China, Alemania, Francia y España lideran las exportaciones globales, gracias a industrias editoriales consolidadas, producción en múltiples idiomas y una fuerte presencia en mercados educativos y académicos.

Aunque Colombia aún no figura entre los principales exportadores globales, el crecimiento reciente evidencia su potencial para ganar mayor participación en el mercado internacional.

Lea también: Prepárese para FILBo 2026: con Vásquez, Mendoza y otros autores colombianos, estos son los libros más vendidos en el país

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