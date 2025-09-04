“Las empresas ya no damos más”: gremio de exportadores lanza fuerte crítica al Gobierno Petro

El Congreso de Exportadores de Analdex, que se realiza en Bogotá, comenzó con un mensaje crítico hacia el Gobierno de Gustavo Petro. Los exportadores señalaron que la administración enfrenta un sinnúmero de problemas, entre ellos el manejo del presupuesto, que —advirtieron— impacta áreas sensibles como la salud, la educación, el desarrollo regional y la infraestructura.

En su discurso de apertura, Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva del gremio, indicó que se trata de una cascada de asuntos sin atender, con soluciones a medias, a lo que se suma la propuesta de una nueva reforma tributaria que consideran inconveniente e inoportuna.

“Tenemos un Estado que no ha reducido el gasto público, que está presentando un presupuesto desfinanciado y, sobre todo, rompiendo la regla fiscal. Esta situación que nos ha llevado a perder un importante grado de inversión por la calificación de riesgo y nos ha puesto en aprietos y en situaciones que, sin duda, espantan la inversión que tanto necesitamos”, señaló Bakalarz.

Agregó que “todas las reformas tributarias señalan que el propósito es facilitar y equilibrar la cancha con algunos sectores. Sin embargo, al final es una nueva carga impositiva y más trámites burocráticos, que castigan a las empresas, porque se generan más obligaciones fiscales. Las empresas ya no damos más con tanta carga administrativa y fiscal”.

Noticia en desarrollo...