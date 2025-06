A pesar del anuncio del Cert, Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), se declaró escéptico de cómo funcionará el beneficio, en una coyuntura en la que el Gobierno Nacional insiste en que no tiene dinero. “¿Van a tener la disponibilidad para hacer eso? ¿Cómo se va a tramitar?, eso es parte de lo que queremos ver”.

Es importante señalar que el Cert no será aplicable a las exportaciones realizadas desde y hacia zonas francas ni a aquellos bienes y servicios dirigidos a países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú) y a Venezuela.

Para estos bienes, el reembolso al que tendrán derecho será equivalente al 3% del valor exportado (valor FOB -Free On Board-). Mientras que las exportaciones de servicios, que impliquen tecnología e innovación, recibirán un reembolso del 2% sobre el valor exportado.

La funcionaria señaló además que este instrumento resulta aún más importante “dado el actual contexto internacional marcado por tensiones comerciales, circunstancia que nos obliga, no solo a diversificar la canasta exportable , sino también los mercados de destino de nuestras exportaciones. El Cert impulsará nuevas oportunidades para que nuestros productos y servicios lleguen a más mercados en el mundo”.

No obstante, desde la presidencia de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), Émerson Aguirre, explicó en la norma no hay partidas incluidas del sector agrícola, por lo que sectores tradicionalmente exportadores como banano, café o flores no gozarían de ese beneficio.

En este punto, el presidente de Analdex, aclaró que la expedición del Cert para el agro correspondería al Ministerio de Agricultura, por lo que el certificado anunciado aplica para las actividades manufactureras y de servicios.

En contraste, Acoplásticos, gremio que representa las cadenas productivas del plástico, del caucho y pinturas en Colombia, resaltó la expedición de este decreto como mecanismo para impulsar la apertura externa del país.

Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, mencionó que para el sector de los plásticos, el Cert abre oportunidades significativas gracias a la inclusión de múltiples subpartidas arancelarias correspondientes a productos derivados de plásticos y cauchos.

Esta medida es relevante para seguir dinamizando exportaciones de materiales plásticos como polipropileno o PVC, así como productos como películas para empaques, láminas, tubería, accesorios, autopartes, utensilios de mesa y cocina, preformas, tapas, telas vinílicas, entre muchos otros, dijo el dirigente gremial.

“Las exportaciones de productos plásticos crecieron 16% en 2024, con un incremento de 31% en las ventas hacia Estados Unidos. Este año seguimos en una buena dinámica, con un crecimiento en el primer trimestre de 18% en las exportaciones de materiales plásticos y de 6% en las de productos plásticos. El Cert es un instrumento para crecer aun más, conquistar mercados internacionales y dinamizar la economía” añadió Mitchell.

El gremio hizo un llamado a sus afiliados y al tejido empresarial nacional para seguir buscando oportunidades en los mercados internacionales, y al Gobierno Nacional a fortalecer el rol de instituciones como ProColombia, Colombia Productiva y MinCiencias, quienes juegan un rol central en diversificar y aumentar la sofisticación de la canasta exportadora.

El decreto establece un cupo fiscal aprobado por el Confis de $1,5 billones distribuidos entre 2025 y 2026, y señala que las exportaciones beneficiadas deberán superar un mínimo de US$100.000 acumulados por año fiscal.

Sobre esta cifra, Díaz mencionó que se trata de un estimado, y dijo desconocer detalles del monto. “Vamos a ver cómo lo manejan, y me gustaría que igualmente atendieran otras dificultades que tenemos los empresarios, como las fallas en las plataformas de la Dian, el ICA no tiene personal para atender los trámites y el Invima sigue retrasado. Bienvenido el Cert, pero hay que atender otros temas igualmente importantes”.