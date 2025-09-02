x

Tres exposiciones imperdibles en las bibliotecas públicas de Medellín este septiembre de 2025

Las bibliotecas públicas de Medellín ofrecen en septiembre tres muestras gratuitas que exploran la salud mental, la historia del cómic y el arte como herramienta de paz.

    Las bibliotecas públicas de Medellín se consolidan como escenarios de encuentro cultural con exposiciones gratuitas y diversas como Los colores de la salud mental (en la imagen). ILUSTRACIÓN cortesía
    Obras finalistas de un concurso internacional de artes gráficas que invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. FOTO cortesía
    Ilustraciones y personajes que celebran los 25 años de la Escuela de Cómic Medellín y los 100 años del cómic en Colombia. FOTO cortesía
    Piezas creadas con armas incautadas transformadas en símbolos de resiliencia y construcción de paz. FOTO cortesía
El Colombiano
hace 41 minutos
Septiembre abre la agenda cultural de las bibliotecas públicas de Medellín con tres exposiciones que exploran la salud mental, la memoria del cómic y la construcción de paz.

Todas son de entrada libre y buscan acercar el arte a la comunidad en espacios que combinan conocimiento, reflexión y encuentro ciudadano.

La primera muestra es Los colores de la salud mental, un concurso internacional de artes gráficas impulsado por Grupo Cetep Cultura. Tras recibir cerca de 300 propuestas de distintos países, se seleccionaron 32 piezas finalistas que invitan a reflexionar sobre la importancia de hablar abiertamente de salud mental.

La exposición, disponible en el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave de San Javier hasta el 11 de septiembre, se presenta de forma física y también en línea. Su mensaje es claro: conversar sobre salud mental puede salvar vidas, y el arte es un vehículo poderoso para abrir esa conversación en clave de empatía y cuidado colectivo.

Obras finalistas de un concurso internacional de artes gráficas que invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. FOTO cortesía

En paralelo, la Escuela de Cómic Medellín celebra 25 años de trayectoria con la exposición ¡Comic Expo!, abierta en la sala de exposiciones del Parque Biblioteca Belén hasta el 10 de septiembre.

La muestra reúne obras de ilustradores nacionales e internacionales vinculados a la escuela y presenta un recorrido por personajes, historietas y técnicas que dan cuenta de la riqueza del noveno arte. Además, rinde homenaje a los 100 años del cómic en Colombia con una sección dedicada a Mojicón, primer personaje creado en este formato en el país.

El visitante encontrará tanto reinterpretaciones de clásicos como creaciones originales que dialogan con la historia, la actualidad y la cultura local.

Ilustraciones y personajes que celebran los 25 años de la Escuela de Cómic Medellín y los 100 años del cómic en Colombia. FOTO cortesía

La tercera propuesta es El diálogo es el camino, del artista Ramiro Arias Arias, que permanecerá abierta hasta el 1 de octubre en el Parque Biblioteca Fernando Botero de San Cristóbal.

Su instalación parte de materiales profundamente cargados de memoria —armas de fuego y objetos cortopunzantes incautados— para transformarlos en piezas que simbolizan escucha, resiliencia y construcción de paz. La exposición plantea que incluso desde los restos del conflicto es posible modelar nuevas formas de convivencia, y convierte a la biblioteca en un espacio para reflexionar sobre la fragmentación y el entendimiento humano.

Piezas creadas con armas incautadas transformadas en símbolos de resiliencia y construcción de paz. FOTO cortesía
