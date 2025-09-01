¿Comer empanada con vino? Más de 30 expertos le enseñan cómo consumir esta bebida en Expovinos 2025

Expovinos, la feria de vinos más grande de Colombia, está de cumpleaños. Hasta el 14 de septiembre, en los almacenes Carulla y Éxito de todo el país habrá promociones para la compra de botellas de vino. A su vez, la programación académica con expertos, experiencias de maridaje y el tradicional concurso de vinos se realizarán en el Éxito de Viva Envigado y en el Éxito Country, de Bogotá.

Esta feria nació en 2005 con el propósito de, más que ser una feria para promover el consumo responsable de esta bebida, educar sobre el origen y uso del vino en el día a día, sobre todo en Colombia, donde la cerveza y el aguardiente dominan el ranking de las bebidas alcohólicas más consumidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

John Tello, director de Expovinos, explica que para la edición 20, el evento llega renovado, pero con el mismo objetivo que lo ha movido durante estas dos décadas.

“Nosotros hemos trabajado en construir cultura del vino. Además de ser líderes en ventas en esta categoría, el grupo Éxito ha educado sobre el consumo. En esta versión seguimos apostando por los expertos que ya están dentro de este mercado, pero también por aquellos que participantes que quieren hacer parte de él”, explica.

Este año, la temática central de la feria es “El vino va con todo”, una premisa que busca popularizar esta bebida y extender la idea de que con la gastronomía colombiana también “pega” un merlot o un chardonnay. Por eso, una de las actividades centrales de Expovinos son las experiencias de maridaje, donde los participantes “se darán cuenta que el vino no solo puede utilizarse para acompañar comidas especiales, sino que también puede ser un buen acompañante de platos típicos colombianos como una empanada, un ajiaco o unos frijoles”, asegura Tello.