¿Senador o vicepresidente en 2026? Absolución de Uribe abre nueva “encrucijada” en el Centro Democrático

Si bien hace más de un mes, el pasado 11 de septiembre, el expresidente dijo que volverá al Senado y buscará ser el número 25 de la lista cerrada del Centro Democrático, ahora desde las propias huestes uribistas hay quienes buscan que dé el salto y nuevamente se le mida a volver a la Casa de Nariño, ahora como coequipero del presidente de turno. “Me encantaría de fórmula vicepresidencial. Seríamos inderrotables (...) Nada es descartable. Hoy Uribe vuelve a ser reivindicado por la historia, vuelve a ser ese gran presidente, el mejor de los últimos 100 años. Hoy vuelve su nombre a ser limpiado de tanta persecución política infame e instrumentalización de la justicia. Entonces, habrá que preguntarle”, aseguró a EL COLOMBIANO la senadora y precandidata María Fernanda Cabal. Según la congresista, aun si Uribe decide mantenerse en su idea de volver al Senado, el uribismo sería “la bancada más grande, vamos a ganar la Presidencia de la República”.

En el mismo sentido se pronunció la también precandidata y senadora Paola Holguín, quien destacó que el exmandatario podría aportar desde la Vicepresidencia con su conocimiento en los temas de Nación. “El presidente dice: ‘Cuidado que hay que proteger mucho la institucionalidad’, pero para nosotros hoy lo más importante es que siempre supimos que Uribe era inocente y hoy sentimos que se obró en justicia. Por ahora no hemos hablado de su aspiración, pero él ya había dicho que iba en la lista al Senado y ahora con más razón sentimos que él va a estar ahí para impulsar toda esta nueva gran plataforma de unidad y transformación de Colombia”, afirmó Holguín a este diario. Amplíe la noticia: El efecto Uribe: cómo su candidatura puede alterar las cuentas presidenciales y legislativas

Previamente, tras conocerse la determinación a favor de Uribe, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, señaló que, una vez surtido el proceso judicial, el expresidente Uribe se mantiene firma y será el número 25 en la lista del Centro Democrático. Detrás hay una calculada estrategia de sectores de derecha con miras a las elecciones del próximo año. Con Uribe como gran jalonador de la lista y como referente de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, el partido espera sumar al menos 25 senadores –casi un cuarto de la cámara alta– a través de una lista cerrada. Se trata de aquella lista en la que los ciudadanos votan solo por el partido o coalición, y no por un candidato en específico. De allí que sea clave cómo quede conformado el orden de los aspirantes, teniendo en cuenta que según el número de votos se define el total de escaños que le corresponde a la colectividad. Por ejemplo, el Pacto Histórico se la jugó por una lista cerrada en 2022 al Senado y, tras obtener 2,3 millones de votos, se hizo a 20 escaños.

La apuesta del partido es clara: con Uribe a la cabeza, el objetivo es casi que duplicar el número de senadores con los que cuenta el uribismo hoy (13 en total), lo que le aseguraría ser la fuerza mayoritaria en la Corporación con casi uno de cada cuatro senadores.

