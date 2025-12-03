Las dudas que generó Coljuegos sobre el bloqueo del Gobierno Petro a diario sueco Expressen

Coljuegos, la entidad gubernamental encargada de supervisar las apuestas y los juegos de azar, indicó en un comunicado que el sitio www.expressen.se, que recientemente reveló el estilo de vida de la primera dama Verónica Alcocer en Suecia, se incluyó en el listado de sitios web denunciados por la promoción de apuestas no autorizadas en el año 2021 durante la administración del presidente Iván Duque. Lea también: Denuncian presunta censura del gobierno Petro contra el diario que ha revelado el estilo de vida de Verónica Alcocer en Suecia En el comunicado, Coljuegos expresó que “aunque el portal permanece registrado dentro del listado de más de 34.100 sitios denunciados, actualmente su bloqueo solo se encuentra activo por parte de los Prestadores de Servicios de Internet (PSI) Hughesnet, Movistar y Tigo”.

Comunicado Coljuegos sobre el bloqueo de la página del diario sueco Expressen. Foto: Captura de pantalla página Coljuegos

Este anuncio genera controversia, ya que el Ministerio de las TIC en respuesta a un derecho de petición radicado por la congresista Miranda que el sitio web de Expressen fue bloqueado en octubre de 2025. “En atención a lo solicitado, se informa que, conforme a la validación realizada por el Grupo Interno de Trabajo de Ciberseguridad, el dominio Expressen.se aparece incluido en el listado único de sitios a bloquear publicado por COLJUEGOS EICE el 31 de octubre de 2025”, sustentó el Ministerio.

¿Por qué Coljuegos resultó implicado en el bloqueo a un diario sueco?

La justificación del Ministerio de las TIC se centró en que no son ellos quienes tienen autoridad para bloquear sitios web. “El Ministerio TIC no posee facultades legales, ni explícitas ni implícitas, para ordenar motu proprio el bloqueo, filtrado o restricción de medios de comunicación o sitios web”, subrayó la entidad, que en el mismo documento de respuesta a la congresista señaló que la competencia recae en la Policía, la Fiscalía y Coljuegos, este último para sitios de juegos de suerte y azar no autorizados.

Ante esta justificación, es la entidad rectora de los juegos de azar y las apuestas quien entonces deberá mostrar cómo un sitio de noticias presuntamente promovió las apuestas ilegales para ser bloqueado. “Las inquietudes relativas al alcance de la categoría “apuestas ilícitas”, la posibilidad de bloqueo total de portales extranjeros, o las razones de su accesibilidad temporal, son asuntos de competencia de COLJUEGOS EICE”, sentenció MinTIC.

Más dudas que certezas deja el bloqueo al diario Expressen

Además de no coincidir la respuesta de MinTIC con la de Coljuegos, ambas dejan el interrogante de por qué, a pesar de indicar que el sitio web del diario sueco estaba bloqueado tiempo atrás, este solo se hizo efectivo 15 días después de que revelara el lujoso estilo de vida de la primera dama Verónica Alcocer en Suecia. De acuerdo con el medio europeo, en octubre la “primera dama fugitiva”, como es descrita Alcocer, ha estado moviéndose entre restaurantes de Stureplan, el club privado Noppes y espacios asociados a la élite económica sueca. Siga leyendo: La costosa chaqueta con la que Verónica Alcocer salió de compras en tiendas de lujo en Estocolmo Expressen también reveló su círculo social en Estocolmo, el cual incluye a empresarios como Kristofer Ruscon, fundador de la marca de champán Hatt et Söner; Sofia Strand, creadora de Pixi; y Olof Larsson, dueño de la relojería de lujo Nymans Ur.

Este estilo de vida fue revelado semanas después de que la esposa de Gustavo Petro (de quien él dice estar separado) fuera incluida junto al presidente en la Lista Clinton, además de que la Fiscalía abriera una investigación preliminar por presunto lavado de activos y fraude en su contra.

