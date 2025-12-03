Las dudas que generó Coljuegos sobre el bloqueo del Gobierno Petro a diario sueco Expressen

Coljuegos, la entidad gubernamental encargada de supervisar las apuestas y los juegos de azar, indicó en un comunicado que el sitio www.expressen.se, que recientemente reveló el estilo de vida de la primera dama Verónica Alcocer en Suecia, se incluyó en el listado de sitios web denunciados por la promoción de apuestas no autorizadas en el año 2021 durante la administración del presidente Iván Duque.
En el comunicado, Coljuegos expresó que “aunque el portal permanece registrado dentro del listado de más de 34.100 sitios denunciados, actualmente su bloqueo solo se encuentra activo por parte de los Prestadores de Servicios de Internet (PSI) Hughesnet, Movistar y Tigo”.