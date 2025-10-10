Exreina de Cartagena, en la lupa de las autoridades por sacar del país a su bebé con documentos falsos

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Natalia Vidales Martelo, exreina de belleza de Cartagena, por presuntamente haber sacado del país a su hijo recién nacido empleando documentación adulterada para evadir los controles migratorios y sin contar con el consentimiento del padre del menor.

Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2024, cuando el niño habría salido de Colombia rumbo a Madrid, España, aparentemente mediante un documento notarial irregular y con la firma paterna falsificada.

De acuerdo con la denuncia, Vidales habría acudido a la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena de Indias para protocolizar la escritura número 4.589 del 17 de diciembre de 2024, la cual sería apócrifa. Este trámite le habría permitido obtener el permiso migratorio con el que logró trasladar al bebé fuera del país.