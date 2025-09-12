x

La exreina de belleza en Bolívar que fue dada de baja junto a su pareja alias Frank, presunto cabecilla del Clan del Golfo

La joven era pareja sentimental del cabecilla alias ‘Frank’ quien delinquía principalmente en el municipio de San Pablo, en Bolívar. Ambos murieron en medio de operativos del Ejército.

  • Jaskary Lizeth Páez Martínez y su compañero sentimental alias ‘Frank’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, fueron dados de baja en medio de combates contra integrantes de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea, al sur de Bolívar. FOTO: REDES SOCIALES | COLPRENSA
Colprensa
hace 1 hora
Jaskary Lizeth Páez Martínez, una joven de 21 años recordada como bailarina y reina del Carnaval en Cantagallo, Bolívar, fue identificada como la pareja sentimental de alias ‘Frank’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en la región.

Ambos fueron abatidos en medio de un operativo militar al sur de ese departamento, según informó el Ejército. En la acción, alias ‘Frank’ fue dado de baja junto a Páez, identificada con el alias de La Veneca.

El hecho ocurrió en la vereda Popayal, jurisdicción de San Martín de Loba, cuando tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, del Ejército, sostuvieron un enfrentamiento con integrantes de la subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea.

En el lugar se incautaron dos fusiles, municiones y material de inteligencia que, según las autoridades, permitirá debilitar las operaciones del grupo armado en el sur de Bolívar, una zona estratégica para el narcotráfico y la extorsión.

Lea aquí: Destruyen maquinaria utilizada para minería ilegal en el Bajo Cauca; sería del Clan del Golfo

Los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos fueron adelantados por funcionarios de la Policía Judicial.

Alias “Frank” figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados del Clan del Golfo en el sur de Bolívar y era señalado por las autoridades como el responsable de afectaciones directas contra defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares en esa zona del país.

Sobre él pesaba una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, expedida en noviembre de 2024 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

Según las investigaciones, este hombre heredó la red criminal que lideraba su madre, alias Celeste, quien fue capturada en agosto de 2024 en el municipio de San Pablo (Bolívar) por el mismo delito de concierto para delinquir.

La trayectoria criminal de alias Frank

Con una trayectoria criminal de ocho años, alias Frank era el encargado de liderar y controlar la producción y tráfico de estupefacientes, así como de coordinar el cobro de extorsiones a comerciantes y campesinos en los municipios de San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba.

Además, registraba tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones y por homicidio en dos oportunidades.

