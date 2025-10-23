Exreina de belleza fue acusada en EE. UU. por el asesinato de un capo mexicano

Una exreina de belleza originaria de México fue arrestada en Estados Unidos tras ser señalada por el asesinato en primer grado de un capo mexicano identificado como Christian Espinoza Silver, alias El Chato.
Se trata de Vanessa Gurrola Peraza, de 32 años, quien está bajo custodia de las autoridades de California y acusada formalmente por la muerte de Espinoza. Ambos habrían tenido una relación sentimental desde 2017.
Este hombre fue asesinado a tiros en febrero de 2024 en el estacionamiento de un exclusivo conjunto residencial ubicado en San Diego.
De acuerdo con la denuncia, la víctima recibió un disparo mortal mientras estaba ingresando al garaje del edificio en su vehículo BMW.