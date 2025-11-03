De a “poquitos”, exsecretario de Hispania, Antioquia, se habría llevado $3.780 millones a sus cuentas

Entre los abultados casos de corrupción en los que se pierden hasta billones de pesos, uno de casi $4.000 millones pasa casi desapercibido. Sin embargo, si se observa que dicha cifra habría desatado un desfalco en uno de los municipios más pobres del departamento, el asunto debería causar indignación, pues prácticamente fue como robarle a los más desprotegidos.
El suceso mencionado hoy ocurrió en Hispania, Suroeste antioqueño, y daría cuenta de un desangre a cuenta gotas que sufrió su ya de por sí exiguo erario. Sin embargo, lo indignante del hecho es que habría sucedido en un plazo de 20 meses en el que nadie se dio cuenta y para colmo de males lo habría ejecutado quien estaba llamado a vigilar la plata pública.
El pasado 1 de julio, hasta un negocio de la en la calle 70 Sur con carrera 46 de Sabaneta llegaron los agentes del CTI para capturar al cucuteño José Artagnan Jaimes Jaime, exsecretario de Hacienda de Hispania entre febrero de 2022 y diciembre de 2023. Sobre Jaimes Jaime pesaba desde marzo de 2025 una orden de captura a raíz de su presunta participación en el desfalco por $3.780 millones que sufrió Hispania en los casi 20 meses que él estuvo en el cargo.
Tras su detención fue llevado a la estación de Policía de Sabaneta y para el 2 de julio se dieron las audiencias donde se conocieron datos inéditos sobre el presunto acto de corrupción que lo tienen enfrentando cargos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
En la diligencia virtual presidida por un juez de Hispania, el fiscal del caso comenzó a desglosar los pormenores del caso ante el abogado de Jaimes y el propio acusado quien durante el inicio de la audiencia se mostraba sonriente y desentendido del delicado asunto, tanto así que el juez le tuvo que llamar la atención.