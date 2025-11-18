x

Exsecretario del Tesoro de EE. UU. anunció su retiro de la vida pública tras revelarse sus mensajes con Jeffrey Epstein

El exsecretario del Tesoro estadounidense se refirió a la publicación de documentos que muestran sus intercambios de correos electrónicos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

  El Congreso de Estados Unidos reveló los intercambios de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y Larry Summers (en la foto), de 2013 a 2019. FOTO: GETTY
    El Congreso de Estados Unidos reveló los intercambios de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y Larry Summers (en la foto), de 2013 a 2019. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 11 minutos
bookmark

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, se “retira” de sus compromisos públicos luego de que el Congreso revelara correos electrónicos en los que se muestra comunicación cercana entre él y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y presidente de la Universidad de Harvard en la década de 2000.

Asumo toda la responsabilidad por mi equivocada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein”, dijo Summers en un comunicado a medios estadounidenses.

Relacionado: Congreso de EE. UU. publicó correos de Jeffrey Epstein en los que dice que Trump “pasó horas” con víctima de abuso sexual

Los correos mostraron que Summers siguió interactuando con Epstein pese a que ya era pública la condena del financiero por delitos sexuales en 2008.

“Mientras continúo cumpliendo con mis obligaciones docentes, me apartaré de los compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio para reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí”, agregó.

La declaración llega mientras se espera que la Cámara de Representantes examine esta semana una propuesta de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente del acaudalado financiero neoyorquino, muerto en prisión antes de su juicio.

En estos documentos, el desprestigiado financiero sugería que Donald Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

Pero el presidente, que no enfrenta ninguna investigación judicial por este caso, insistió el viernes en que no sabía nada al respecto.

Donald Trump y su futura esposa Melania, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Florida, en el año 2000. FOTO: Getty
Donald Trump y su futura esposa Melania, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Florida, en el año 2000. FOTO: Getty

Getty [Banco de imágenes] / Carlos Mario Zapata

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019. Summers mantuvo comunicación con Jeffrey Epstein hasta marzo de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Siga leyendo: Trump desestima caso Epstein y lo califica de “aburrido”; Musk lo contradice y exige transparencia

Utilidad para la vida