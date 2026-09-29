De la Espriella ha firmado 2 extradiciones diarias en promedio desde su posesión: ¿quiénes están en lista para dejar el país?

El gobierno de Abelardo de la Espriella firmó 94 extradiciones entre el 7 de agosto y el 25 de septiembre de 2026, lo que implica un promedio de dos autorizaciones oficiales por día, la mayoría de ellas con destino a las cortes de Estados Unidos.

Entre los casos más conocidos están el de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), el jefe de la organización criminal Comandos de Frontera, que se materializó el pasado 25 de septiembre; y el de Allende Perilla Sandoval (“Allende” o “Andrés”), el líder de la Coordinadora Guerrilla del Pacífico, una disidencia de la Segunda Marquetalia; este último está prófugo de las autoridades actualmente.

La Presidencia de la República también le dio el aval a las solicitudes contra los hermanos Fredy y Carmen Evelio Castillo Carrillo, apodados “Pinocho” y “Care Muñeca”, respectivamente, cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El primero está huyendo, mientras que el segundo está en una cárcel, pendiente del trámite.

Otros pesos pesados en espera para viajar, tras el aval de la Casa de Nariño, son Willington Henao (“Mocho Olmedo”), cabecilla del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF); y Gabriel Yepes Mejía (“HH”), de los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño.

La lista sigue con Armando Luis Suárez Calvo y Fernando Vergara Palacios (“Pechibola”), supuestos narcos asociados al Clan del Golfo; y Didier Ignacio García (“Guillermino”), un presunto traficante de drogas en contenedores de frutas, que usaba la ruta desde las islas de San Andrés.