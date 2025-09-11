Expulsaron de Medellín a extranjero fugitivo de la justicia de EE. UU. requerido por millonario robo en Las Vegas, Nevada

Parece que las autoridades van con toda contra la guachafita de los extranjeros que vienen a Medellín y tienen pendientes con la justicia por distintos delitos en sus países. En las últimas horas, se conoció una nueva expulsión de un estadounidense, quien presenta antecedentes judiciales en su país y que fue ubicado en la capital antioqueña.
La medida de expulsión fue ejecutada este jueves 11 de septiembre, por medio de un operativo que realizaron en conjunto Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Dijin de la Policía y la agencia estadounidense US Marshals. De acuerdo con Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia en Antioquia, el hombre fue ubicado por las autoridades en un hotel de El Poblado, comuna 14 de Medellín.
Según la directora regional, según pudieron establecer mediante la verificación migratoria, el extranjero tiene anotaciones de agencias extranjeras y es requerido en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, por el delito de hurto.